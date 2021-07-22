Розвиток мережі ІРЦ стартував ще у 2017 році.У Міносвіти кажуть, що відтепер робота українських ІРЦ буде наближена до європейських стандартів безбар’єрності.

Важливо МОН змінило позицію щодо навчання дітей з інвалідністю: батьки можуть обирати будь-яку школу

Постанова містить такі нововведення

З 1 січня 2022 року для педагогів у ІРЦ вводиться надбавка до ставки не менше 25% .

. Педпрацівниками ІРЦ можуть ставати лише ті, хто мають магістерський ступінь за спеціальностями спеціальна освіта (корекційна освіта, дефектологія) або психологія (практична психологія) та стаж роботи не менше 2 років.

Тривалість робочого тижня в педагогів ІРЦ скорочується з 40 до 36 годин . Скасували і вимогу про 18 годин безпосередньої роботи з дітьми.

. Скасували і вимогу про 18 годин безпосередньої роботи з дітьми. Інклюзивно-ресурсні центри зможуть надавати платні послуги.

Керівника ІРЦ будуть призначатися на 6 років замість трьох. Призначення, як і раніше, відбуватиметься через конкурс.

Інклюзивно-ресурсним центрам дозволили мати філії та використовувати мобільні ІРЦ . Окрім того, кілька засновників можуть створити спільний ІРЦ.

. Окрім того, кілька засновників можуть створити спільний ІРЦ. У випадках, коли діти мають освітні труднощі тяжкого прояву, комплексна психолого-педагогічна оцінка може надаватися за місцем перебування чи проживання дитини.

Для учнів комплексна оцінка обов’язково передбачатиме результат спостереження та додаткового збирання інформації фахівцями ІРЦ, консультації з педагогами.

обов’язково передбачатиме результат спостереження та додаткового збирання інформації фахівцями ІРЦ, консультації з педагогами. Якщо в територіальній громаді або районі один ІРЦ обслуговує понад 7 тисяч дітей, то засновник може додатково залучати фахівців із розрахунку 0,5 ставки на 1000 дітей. Для міст і районів міст такий поріг становить 12 тисяч дітей.



Зміни щодо організації інклюзивного навчання / Інфографіка МОН

До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.