Міжнародний день грамотності: наскільки добре ви знаєте українську?
Свято, яке присвячене знанням і освіти – це Міжнародний день грамотності. Про історію свята та ліквідацію неграмотності – читайте в нашому матеріалі.
Щорічно Міжнародний день грамотності відзначають 8 вересня. Адже в цей день 55 років тому відбулась перша Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Про саме свято та його важливість – розповідає 24 канал.
Читайте також Старі та забуті українські слова: неочікувані значення
Конференція з ліквідації неграмотності та День грамотності
У Тегерані 8 вересня 1965 року відбулась Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Після цього було вирішено щорічно проводити День грамотності.
Мета цього дня нагадати людям про важливість того, щоб суспільство було розвинене.
Як відбувається святкування
8 вересня щорічно відбувається офіційна церемонія з нагоди Дня грамотності, де присуджуються Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності.
Усього дві премії:
- Премія ЮНЕСКО імені Короля Сечжона, яка присуджується за поширення грамотності на рідній мові.
- Премія ЮНЕСКО іменя Конфуція, яка теж присуджується за поширення грамотності серед дорослого населення у сільській місцевості та серед молоді, яка не вчиться у школах.
Грамотність – важливий аспект життя людини / Фото pexels.com
Також День грамотності кожного року присвячений певній темі:
- у 2006 році – "Грамотність забезпечує сталий розвиток";
- у 2007 та 2008 роках – була піднята тема "Грамотність і здоров'я";
- 2009 рік – "Грамотність розширює особисті можливості";
- 2010 – "Значення грамотності для жінок";
- а у 2019 році – "Освіта перетворює життя людей".
У 2020 році тема звучить так: "Викладання і навчання грамоті в умовах кризи COVID-19 і в наступний період". В обговорені теми беруть участь уряди та неурядові організації, спільноти, викладачі й учні.
День грамотності 8 вересня 2020 року / Фото pexels.com
Чи добре ви володієте усіма глибинами нашої рідної мови? Усі крапки над "і" допоможе поставити цікавий тест від 24 каналу.