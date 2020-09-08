Свято, яке присвячене знанням і освіти – це Міжнародний день грамотності. Про історію свята та ліквідацію неграмотності – читайте в нашому матеріалі.

Щорічно Міжнародний день грамотності відзначають 8 вересня. Адже в цей день 55 років тому відбулась перша Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Про саме свято та його важливість – розповідає 24 канал.

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Конференція з ліквідації неграмотності та День грамотності

У Тегерані 8 вересня 1965 року відбулась Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Після цього було вирішено щорічно проводити День грамотності.

Мета цього дня нагадати людям про важливість того, щоб суспільство було розвинене.

Як відбувається святкування

8 вересня щорічно відбувається офіційна церемонія з нагоди Дня грамотності, де присуджуються Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності.

Усього дві премії:

Премія ЮНЕСКО імені Короля Сечжона, яка присуджується за поширення грамотності на рідній мові.

Премія ЮНЕСКО іменя Конфуція, яка теж присуджується за поширення грамотності серед дорослого населення у сільській місцевості та серед молоді, яка не вчиться у школах.



Грамотність – важливий аспект життя людини / Фото pexels.com

Також День грамотності кожного року присвячений певній темі:

у 2006 році – "Грамотність забезпечує сталий розвиток";

у 2007 та 2008 роках – була піднята тема "Грамотність і здоров'я";

2009 рік – "Грамотність розширює особисті можливості";

2010 – "Значення грамотності для жінок";

а у 2019 році – "Освіта перетворює життя людей".

У 2020 році тема звучить так: "Викладання і навчання грамоті в умовах кризи COVID-19 і в наступний період". В обговорені теми беруть участь уряди та неурядові організації, спільноти, викладачі й учні.



День грамотності 8 вересня 2020 року / Фото pexels.com

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