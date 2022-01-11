МВС, Міноборони та Міносвіти візьмуться за військово-патріотичне виховання молоді

МВС, Міноборони та Міносвіти ініціюють реформу військово-патріотичного виховання молоді. Міністерство внутрішніх справ ініціювало створення робочої групи.

Обговорювали патріотичне виховання молоді очільник відомств. Участь у зустрічі взяли Денис Монастирський, Олексій Резніков та Сергій Шкарлет.

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У закладах мають бути створені відповідні курси

Представники міністерств домовились координувати зусилля. З 1 січня 2022 року, нагадав глава МВС Монастирський, вступив у дію закон "Про основи національного спротиву”. Згідно з нормами закону, у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички.

Тому нам потрібно об'єднати й скоординувати зусилля для того, щоб механізм військово-патріотичного виховання дійсно працював,

– зазначив Денис Монастирський.

За словами Сергія Шкарлета, у закладах освіти існує низка ініціатив військово-патріотичного виховання. Вони реалізуються спільно з МВС, Міноборони та Мінветеранів. Проте, всі вони потребують систематизації.

У нараді взяли участь керівники відомств / Фото МВС

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Головне про положення закону "Про національний спротив":