Обговорювали патріотичне виховання молоді очільник відомств. Участь у зустрічі взяли Денис Монастирський, Олексій Резніков та Сергій Шкарлет.
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У закладах мають бути створені відповідні курси
Представники міністерств домовились координувати зусилля. З 1 січня 2022 року, нагадав глава МВС Монастирський, вступив у дію закон "Про основи національного спротиву”. Згідно з нормами закону, у закладах освіти мають бути створені відповідні курси, які сформують базові військові навички.
Тому нам потрібно об'єднати й скоординувати зусилля для того, щоб механізм військово-патріотичного виховання дійсно працював,
– зазначив Денис Монастирський.
За словами Сергія Шкарлета, у закладах освіти існує низка ініціатив військово-патріотичного виховання. Вони реалізуються спільно з МВС, Міноборони та Мінветеранів. Проте, всі вони потребують систематизації.
У нараді взяли участь керівники відомств / Фото МВС
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Головне про положення закону "Про національний спротив":
- Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад. Документ почав діяти з 1 січня 2022 року.
- Бригади з тероборони мають бути створені у кожній зоні та місті, чисельність якого перевищує 900 тисяч осіб.
- Формування підрозділів мають завершити до 15 лютого 2022 року.
- Сили територіальної оборони 1 січня 2022 року очолив генерал Юрій Галушкін.