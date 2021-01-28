Чи можуть звільнити викладачку Більченко з університету Драгоманова: позиція МОН та вишу

Міністерство освіти і науки надали пояснення щодо скандалу з викладачкою університету Драгоманова Євгенією Більченко. Зокрема, у МОН наголосили, що відомство не має повноважень ухвалювати рішення щодо звільнення викладачів вишів.
Джерело: Радіо Свобода, НПУ ім.М.П. Драгоманова
Міністерство освіти вказує, що діє в межах Конституції та законів України, а також положення про МОН.
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"Відповідно до статті закону про вищу освіту призначення та звільнення з посади працівників, вирішення інших кадрових питань належить виключно до компетенції керівника закладу вищої освіти", – роз’яснюють у відомстві.
Окрім того, МОН запевняє, що мовне питання має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю.
Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та мову,
– йдеться в відповіді МОН.
У відомстві наголосили, що дискусії навколо мови не можуть доводитися до абсурду і повинні мати риторику поваги, незалежно від позиції.
28 січня в університеті Драгоманова засідатиме вчена рада, де буде обговорюватись питання антиукраїнських висловлювань Євгенії Більченко.
Адже значна частина студентів, представників студентських організацій та викладачів висловилися за неприпустимість роботи Більченко з такими переконаннями в університеті. Тому планується проведення слухання з приводу цього питання на засіданні Вченої ради університету.
Її висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва вишу, студентів та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу НПУ ім. М.П. Драгоманова,
– йдеться у повідомленні.
Чому вчена рада? Бо ректор університету Драгоманова Віктор Андрущенко переклав на неї відповідальність, а сам звільняти викладачку не хоче..
Додамо, що студентка вишу Марія Прошковська подала заяву на відрахування з вузу через Більченко.