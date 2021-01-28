Чи можуть звільнити викладачку Більченко з університету Драгоманова: позиція МОН та вишу

Міністерство освіти і науки надали пояснення щодо скандалу з викладачкою університету Драгоманова Євгенією Більченко. Зокрема, у МОН наголосили, що відомство не має повноважень ухвалювати рішення щодо звільнення викладачів вишів.

Джерело: Радіо Свобода, НПУ ім.М.П. Драгоманова

Позиція МОН у ситуації з викладачною

Міністерство освіти вказує, що діє в межах Конституції та законів України, а також положення про МОН.

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"Відповідно до статті закону про вищу освіту призначення та звільнення з посади працівників, вирішення інших кадрових питань належить виключно до компетенції керівника закладу вищої освіти", – роз’яснюють у відомстві.

Окрім того, МОН запевняє, що мовне питання має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю.

Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та мову,

– йдеться в відповіді МОН.

У відомстві наголосили, що дискусії навколо мови не можуть доводитися до абсурду і повинні мати риторику поваги, незалежно від позиції.

Позиція університету щодо скандалу з Більченко

28 січня в університеті Драгоманова засідатиме вчена рада, де буде обговорюватись питання антиукраїнських висловлювань Євгенії Більченко.

Адже значна частина студентів, представників студентських організацій та викладачів висловилися за неприпустимість роботи Більченко з такими переконаннями в університеті. Тому планується проведення слухання з приводу цього питання на засіданні Вченої ради університету.

Її висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва вишу, студентів та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу НПУ ім. М.П. Драгоманова,

– йдеться у повідомленні.

Чому вчена рада? Бо ректор університету Драгоманова Віктор Андрущенко переклав на неї відповідальність, а сам звільняти викладачку не хоче..

Додамо, що студентка вишу Марія Прошковська подала заяву на відрахування з вузу через Більченко.

Що відомо про ситуацію з Більченко

Професорка університету Драгоманова Євгенія Більченко публічно критикувала новий закон про мову. Вона написала про нього так: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

Також викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації".

Водночас Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".