Чи можуть звільнити викладачку Більченко з університету Драгоманова: позиція МОН та вишу

28 січня 2021 , 11:30
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Міністерство освіти і науки надали пояснення щодо скандалу з викладачкою університету Драгоманова Євгенією Більченко. Зокрема, у МОН наголосили, що відомство не має повноважень ухвалювати рішення щодо звільнення викладачів вишів.

Джерело: Радіо Свобода, НПУ ім.М.П. Драгоманова

Позиція МОН у ситуації з викладачною

Міністерство освіти вказує, що діє в межах Конституції та законів України, а також положення про МОН.

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"Відповідно до статті закону про вищу освіту призначення та звільнення з посади працівників, вирішення інших кадрових питань належить виключно до компетенції керівника закладу вищої освіти", – роз’яснюють у відомстві.

Окрім того, МОН запевняє, що мовне питання має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю.

Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та мову,
– йдеться в відповіді МОН.

У відомстві наголосили, що дискусії навколо мови не можуть доводитися до абсурду і повинні мати риторику поваги, незалежно від позиції.

Позиція університету щодо скандалу з Більченко

28 січня в університеті Драгоманова засідатиме вчена рада, де буде обговорюватись питання антиукраїнських висловлювань Євгенії Більченко.

Адже значна частина студентів, представників студентських організацій та викладачів висловилися за неприпустимість роботи Більченко з такими переконаннями в університеті. Тому планується проведення слухання з приводу цього питання на засіданні Вченої ради університету.

Її висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва вишу, студентів та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу НПУ ім. М.П. Драгоманова,
– йдеться у повідомленні.

Чому вчена рада? Бо ректор університету Драгоманова Віктор Андрущенко переклав на неї відповідальність, а сам звільняти викладачку не хоче..

Додамо, що студентка вишу Марія Прошковська подала заяву на відрахування з вузу через Більченко.

Що відомо про ситуацію з Більченко

  • Професорка університету Драгоманова Євгенія Більченко публічно критикувала новий закон про мову. Вона написала про нього так: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".
  • Також викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації".
  • Водночас Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".
  • А студентська спільнота засуджує позицію викладачки. Студенти закликали керівництво університету відреагувати на ситуацію.