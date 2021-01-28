Чи можуть звільнити викладачку Більченко з університету Драгоманова: позиція МОН та вишу
Міністерство освіти і науки надали пояснення щодо скандалу з викладачкою університету Драгоманова Євгенією Більченко. Зокрема, у МОН наголосили, що відомство не має повноважень ухвалювати рішення щодо звільнення викладачів вишів.
Джерело: Радіо Свобода, НПУ ім.М.П. Драгоманова
Позиція МОН у ситуації з викладачною
Міністерство освіти вказує, що діє в межах Конституції та законів України, а також положення про МОН.
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"Відповідно до статті закону про вищу освіту призначення та звільнення з посади працівників, вирішення інших кадрових питань належить виключно до компетенції керівника закладу вищої освіти", – роз’яснюють у відомстві.
Окрім того, МОН запевняє, що мовне питання має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю.
Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та мову,
– йдеться в відповіді МОН.
У відомстві наголосили, що дискусії навколо мови не можуть доводитися до абсурду і повинні мати риторику поваги, незалежно від позиції.
Позиція університету щодо скандалу з Більченко
28 січня в університеті Драгоманова засідатиме вчена рада, де буде обговорюватись питання антиукраїнських висловлювань Євгенії Більченко.
Адже значна частина студентів, представників студентських організацій та викладачів висловилися за неприпустимість роботи Більченко з такими переконаннями в університеті. Тому планується проведення слухання з приводу цього питання на засіданні Вченої ради університету.
Її висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва вишу, студентів та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу НПУ ім. М.П. Драгоманова,
– йдеться у повідомленні.
Чому вчена рада? Бо ректор університету Драгоманова Віктор Андрущенко переклав на неї відповідальність, а сам звільняти викладачку не хоче..
Додамо, що студентка вишу Марія Прошковська подала заяву на відрахування з вузу через Більченко.
Що відомо про ситуацію з Більченко
- Професорка університету Драгоманова Євгенія Більченко публічно критикувала новий закон про мову. Вона написала про нього так: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".
- Також викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації".
- Водночас Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".
- А студентська спільнота засуджує позицію викладачки. Студенти закликали керівництво університету відреагувати на ситуацію.
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