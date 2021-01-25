Відповідно до закону про повну загальну середню освіту державна підсумкова атестація для учнів 9 класів може здійснюватися у формі ЗНО. Але така норма може ввійти у дію лише з 2027 року.

Батьки побоюються, що МОН запровадить ЗНО раніше. Але ні у 2021, ні 2022 роках дев`ятикласники не складатимуть ЗНО, оскільки програми тестувань потрібно узгодити та оприлюднити за 18 місяців до цього. Про це розповіла заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко виданню НУШ.

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ДПА для 9-класників у формі ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти висвітлює нову стратегію розвитку освітніх оцінювань до 2030 року.

Що пропонують зробити?

Пропонується запровадити ДПА за стандартизованим інструментом спершу для випускників 4-х класів, а потім уже для учнів 9-х класів.

Також для 9-х класів пропонують впроваджувати такий формат атестації не одразу зі всіх предметів, а поступово з певних галузей – перший рік з мовно-літературної галузі, наступного року з суспільно-гуманітраної тощо.

Так, пілотування для випускників початкової школи планували розпочати цього року, проте через епідемію коронавірусу його відклали.

Тетяна Вакуленко пояснює, що ця атестація буде лише з певними елементами ЗНО – учні складатимуть її у своїй школі зі своїми вчителями, які завантажуватимуть розроблені завдання.

Але для випускників 9-х класів до 2024 року навіть пілотування окремих галузей у новому форматі забезпечити не вдасться.

"Наразі ми маємо трирічне бюджетне планування і трирічний цикл розробки тестових завдань. Ми ще не почали розробляти завдання для 9-класників. І от від початку такої роботи до впровадження таких текстів пройде не менше трьох років", – додала вона.

Як може відбуватися ЗНО для 9-х класів:

Вакуленко розповіла про дві моделі, за якими це може відбуватися:

Оцінювання проводиться повністю в закладах освіти , в яких навчаються учнів, а вчителям надають стандартизовані завдання;

, в яких навчаються учнів, а вчителям надають стандартизовані завдання; З ключових галузей – мовно-літературної та математичної – проводять тестування із залученням інструкторів УЦОЯО, які приїжджають до шкіл. З решти галузей проводять самі вчителі.

До слова, ДПА для випускників 2021 року відбуватиметься за вибором учня: або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема і онлайн), або у формі ЗНО.

Загалом у 2021 році випускники шкіл зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Тестування буде проводитися з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов. Більше про зміни та деталі у проведенні ЗНО цього року – читайте у матеріалі 24 каналу.