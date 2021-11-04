Чи можуть відсторонити вчителя, який має лише одну дозу вакцинації або перехворів на COVID-19

В Україні з 8 листопада вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, будуть відстороняти від роботи. Але що робити тим педагогам, які поки мають лише одну дозу щеплення або нещодавно перехворіли на COVID-19 – читайте у статті.

Відповідно до постанови уряду від 20 жовтня 2021 року, керівники закладів освіти мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, які відмовляються або ухиляються від проведення щеплення проти СOVID-19.

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Одна доза вакцинації

Проте, у цьому випадку (якщо вчитель має одну дозу) працівник не ухиляється та не відмовляється від щеплення. Тож, такий педагог може згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія" або отримати його у лікаря і надати роботодавцю.

А після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19 у визначений строк, працівник має надати відповідний сертифікат керівнику закладу освіти.

Отже, якщо працівник станом на 8 листопада буде мати лише одну дозу щеплення, його не відсторонять від роботи.

Перехворів на COVID-19

Для допуску працівника, який нещодавно перехворів COVID-19, на робоче місце потрібна довідка про "одужання особи від зазначеної хвороби", чинність якої підтверджена в "Дії".

Наразі цього ще немає, але Мінцифри анонсувало з наступного тижня запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з’являться у "Дії". Згенерувати його можна на 15 день від дня встановлення діагнозу. Термін його дії – 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у червоній зоні карантину.

Тобто незабаром будуть довідки, що людина перехворіла на COVID-19, тож вчителі зможуть його використовувати і не будуть відсторонені від роботи в школі.

До слова, суд Тернопільської області оштрафував батька за те, що його син порушив самоізоляцію і пішов до школи під час карантину. За невиконання батьківських обов'язків чоловіка оштрафували на 850 гривень.