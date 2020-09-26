Дуже часто педагоги поводять себе непрофесійно під час роботи. І учні знімають їхні дії на відео, через що потім виникає скандал. Але чи можуть діти фільмувати викладача? Що каже про це закон?

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прокоментував виданню "Главком" скандал у столичному Коледжі інформаційних систем та технологій, де викладачка принижувала студента.

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За його словами, немає перепон для того, аби студенти або учні оприлюднювати відео з інцидентами, коли викладачі на робочому місці ведуть себе непрофесійно.

Горбачов запевняє, що поведінка викладачки столичного коледжу була абсолютно неприйнятною ні з погляду людяності, ні з погляду професіоналізму.

Викладач не має права так поводитися. Це поведінка емоційно неврівноваженої людини з використанням дуже сумнівної лексики, яка є неприйнятною,

– зазначив освітній омбудсмен.

Горбачов каже, що іноді діти бояться знімати відео, адже вчитель запевняє, що це його нібито приватне життя. "Вони дуже плутають приватне життя і виконання посадових обов’язків. Тобто людина, яка знаходиться на робочому місці, в робочий час, не є приватною особою", – додав він.

За його словами, на цю людину не розповсюджується положення закону про захист приватного життя. Сергій Горбачов сказав, що студенти не мають замовчувати про такі випадки у своїх закладах освіти.

До того ж, у Конституції зазначено, що кожен громадянин має право вільно збирати, зберігати і розповсюджувати інформацію, окрім тієї, яка має обмежений доступ. Тому фіксація порушення прав – це обов’язок громадян фіксувати, в тому числі – й засобами аудіо та відео запису. Так що все було зроблено абсолютно законно.