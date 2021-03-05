Чи можуть учні сперечатись з учителем: думка психологині

Джерело:фейсбук Катерини Гольцберг
Іноді у школах виникають непорозуміння між педагогами та школярами. Зокрема, вони можуть виникнути під час дискусій з якогось питання. Психологиня радить вчитися сперечатися зі авторитетними вчителями на прикладах власних батьків.
За словами психологині Катерини Гольцберг, найчастіше мають суперечки з вчителями діти підліткового віку. Адже у такому віці вони вже почувають себе дорослими та можуть поводитись зухвало у розмові з педагогом.
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Психологиня нагадала відому всім фразу: "Не сперечайся з учителем, він краще знає!". Катерина Гольцберг зізнається, що вона цю тезу порушувала та неодноразово сперечалася з педагогами. Не з усіма, а тільки з тими, кого дійсно поважала.
Сперечатися з учителем небезпечно лише тоді, коли вчитель не впевнений у предметі суперечки і коли йому важливіше довести свою правоту та психологічну перевагу,
– заявила психологиня.
Гольцберг запевняє, що на суперечку зважуються не всі діти, а лише ті, хто здатен протистояти психологічному тиску, має критичне мислення і сміливість говорити, коли інші мовчать.
Експертка додає, що сперечатися зі своїми авторитетами у школі діти вчаться на прикладах власних батьків:
"Традиційне "Не сперечайся з матір'ю, батьком!" – це формула, яка не дає можливості дитині проявляти свою особистість. Батьки – відмінний і відносно безпечний тренажер для суперечок", – каже Катерина Гольцберг.
За її словами, якщо вдома правильно відпрацьовано вміння дискутувати, то не варто хвилюватися, що доводи дитини в школі не почують.
Але на культурі дискусій з дитиною важливо вчити й педагогів.
Дуже часто суперечка виникає у результаті того, що дитина прагне довести свою невинність. У такому випадку дитині важливо дати можливість висловитися, а не перебивати, мовляв, не сперечайся з учителем старшими,
– наголошує психологиня.
Своїм дітям Катерина Гольцберг дозволяє сперечатись з учителями. Але тільки за умови, якщо дитина говорить спокійно, з повагою, не переходить на особистості та не знецінює досвід вчителя.
Такі міркування психологині підтримує освітній експерт Володимир Співаковський. Він наголошує, що потрібно не тільки сперечатися, але й вчити цьому. Більшість користувачів у коментарях також підтримують думку Катерини Гольцберг та погоджуються з нею.