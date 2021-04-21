Чи можуть школи продовжити навчання влітку: відповідь МОН

Українські школи під час карантину мають самостійно ухвалити рішення про терміни завершення навчального року. Зокрема, деякі школи можуть продовжити навчання для дітей влітку.

"Варто врахувати обов'язкове використання 175 навчальних днів впродовж року", – сказав начальник головного управління шкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко в ефірі одного з каналів.

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Чиновник наголосив, що, згідно з законом, навчальний рік в школах не повинен тривати довше, ніж до 1 липня.

Чи можуть школи продовжити навчання влітку

За його словами, в Україні всі чомусь думають, що навчальний рік має закінчитися 25 травня, а для випускних класів 30 травня.

Насправді це не так. І з огляду на ситуацію, яка у нас зараз триває, все залежить від навчальних закладів. Ці 175 днів – обов'язкові для навчання, і повинні бути використані школами, але вони самі вирішує це питання,

– зазначив Кононенко.

В яких регіонах це можуть зробити

Керівник головного управління шкільної освіти додав, що у більшості регіонів навчальний рік триває за планом.

“Дистанційне навчання – це одна з форм навчання, і це абсолютно нормально в теперішніх умовах. Але у нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули”, – сказав він.

Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Але це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво,

– наголосив він.

До слова, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що навчальний рік в школах можуть продовжити, якщо виникне така потреба. Але такі рішення ухвалює місцева влада.