"Варто врахувати обов'язкове використання 175 навчальних днів впродовж року", – сказав начальник головного управління шкільної освіти Міносвіти Юрій Кононенко в ефірі одного з каналів.

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Чиновник наголосив, що, згідно з законом, навчальний рік в школах не повинен тривати довше, ніж до 1 липня.

Чи можуть школи продовжити навчання влітку

За його словами, в Україні всі чомусь думають, що навчальний рік має закінчитися 25 травня, а для випускних класів 30 травня.

Насправді це не так. І з огляду на ситуацію, яка у нас зараз триває, все залежить від навчальних закладів. Ці 175 днів – обов'язкові для навчання, і повинні бути використані школами, але вони самі вирішує це питання,

– зазначив Кононенко.

В яких регіонах це можуть зробити

Керівник головного управління шкільної освіти додав, що у більшості регіонів навчальний рік триває за планом.

“Дистанційне навчання – це одна з форм навчання, і це абсолютно нормально в теперішніх умовах. Але у нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули”, – сказав він.

Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Але це може стосуватися й інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи, це вирішує керівництво,

– наголосив він.

До слова, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що навчальний рік в школах можуть продовжити, якщо виникне така потреба. Але такі рішення ухвалює місцева влада.