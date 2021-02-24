Чи можуть школи Києва перейти на дистанційне навчання: назвали умову

Зараз немає підстав для того, щоб школи у Києві переходили на онлайн-навчання, але такий варіант можливий. Зокрема, це можуть зробити, якщо збільшиться у класах кількість хворих на COVID-19 чи грип.

Керівник Головного Управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів в ефірі одного з телеканалів, що у столиці зараз циркулює грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

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За словами Рубана, перш за все, на онлайн-навчання можуть піти діти через збільшення захворюваності грипом в організованих колективах.

В школах щодня моніториться інформація, і якщо в якійсь групі або класі показник захворюваності грипом буде понад 20%, то дана група піде на самоізоляцію або на карантин,

– заявив він.

Рішення щодо онлайн-навчання може ухвалити керівництво навчального закладу.

До слова, з 24 лютого на всій Україні встановлюється жовта зона адаптивного карантину. Через це заборонено:

відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з COVID-19 знаходиться понад 50% учнів і вчителів;

проводити в школах вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів;

проводити культурні, спортивні, наукові, освітні та інші заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі приміщення. Також в силі заборона для залів з понад 50% заповнених місць.

натомість якщо в регіоні встановлюється червона зона, то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1 – 4 класів.

Загалом карантин в Україні діятиме до 30 квітня 2021 року.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу