Сергій Горбачов зазначив, що навчальний рік у школах за законом триває до 30 червня. А навчання має тривати не менше 175 навчальних днів протягом року.

До теми Скасування ДПА для випускників: що про це думають вчителі

Чи можуть продовжити навчальний рік

Освітній омбудсмен каже, що це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено. Тому потрібно запитувати місцеву владу.

За законом навчальний рік триває до 30 червня. Але якщо школа або управління/департамент освіти вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право,

– сказав Горбачов.

У МОН раніше розповіли, що, згідно із законом, навчання у школах організовується в межах року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня.

До слова, минулого тижня локдаун в Києві продовжили до 30 квітня. А тому школи і садочки залишаються закритими, а громадським транспортом можна скористатися тільки за спеціальними перепустками.