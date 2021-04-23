Чи можуть онлайн-навчання продовжити до кінця року та чи будуть діти навчатися влітку

Через карантин та додаткові канікули учні цього року можуть продовжити навчання влітку. У МОН розповіли, хто приймає таке рішення та чи будуть діти навчатися дистанційно до кінця навчального року.

Чи можуть учням продовжити навчання влітку

Начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів журналістам Освіта 24, що діти у 2021 році можуть навчатися влітку, адже в законі зазначено, що навчальний рік завершується не пізніше 1 липня.

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Але, за словами Кононенка, в такому випадку директор школи має зазначити у освітній програмі про режим роботи в червні.

Додамо, що раніше Юрій Кононенко розповідав, що у більшості регіонів навчальний рік наразі триває за планом, тож там діти закінчать навчання до червня.

Але в Україні є школи, особливо в західних регіонах, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання влітку,

– заявив він.

Кононенко також зазначив, що таке рішення є прерогативою школи, і це вирішує керівництво закладу освіти.

Висновок: Якщо є потреба продовжити навчання для учнів в червні, школи можуть прийняти таке рішення.

Чи можуть продовжити дистанційне навчання до кінця року

За словами Кононенка, школи можуть продовжити онлайн-навчання до кінця року, якщо регіон буде перебувати у червоній зоні карантину.

Ті школи, які не можуть працювати очно, повинні навчати дітей дистанційно. Тобто якщо заклад освіти не має можливості працювати через рішення комісії з ТЕБ та НС, то відповідно там буде дистанційне навчання,

– сказав начальник головного управління шкільної освіти МОН.