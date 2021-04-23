Чи можуть учням продовжити навчання влітку

Начальник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів журналістам Освіта 24, що діти у 2021 році можуть навчатися влітку, адже в законі зазначено, що навчальний рік завершується не пізніше 1 липня.

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Але, за словами Кононенка, в такому випадку директор школи має зазначити у освітній програмі про режим роботи в червні.

Додамо, що раніше Юрій Кононенко розповідав, що у більшості регіонів навчальний рік наразі триває за планом, тож там діти закінчать навчання до червня.

Але в Україні є школи, особливо в західних регіонах, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання влітку,

– заявив він.

Кононенко також зазначив, що таке рішення є прерогативою школи, і це вирішує керівництво закладу освіти.

Висновок: Якщо є потреба продовжити навчання для учнів в червні, школи можуть прийняти таке рішення.

Чи можуть продовжити дистанційне навчання до кінця року

За словами Кононенка, школи можуть продовжити онлайн-навчання до кінця року, якщо регіон буде перебувати у червоній зоні карантину.

Ті школи, які не можуть працювати очно, повинні навчати дітей дистанційно. Тобто якщо заклад освіти не має можливості працювати через рішення комісії з ТЕБ та НС, то відповідно там буде дистанційне навчання,

– сказав начальник головного управління шкільної освіти МОН.