Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що найголовніше право кожної людини, зокрема і в освіті, це право на життя та здоров’я. Проте відсутність вчасного щеплення в когось з учнів порушує права решти дітей.

У школі дитина проводить більшу частину свого дня, контактує з іншими дітьми. Тому, якщо у шкільній спільноті немає сформованого колективного імунітету, це створює високий ризик зараження інфекційними хворобами і для учнів, і для працівників.

До теми Відсторонення від занять не щепленої за віком дитини є законним, – Верховний Суд

Безліч інфекційних захворювань передаються найчастіше повітряно-крапельним шляхом (грип, дифтерія, туберкульоз, кір).

Тому, навіть якщо дитина часто миє руки, знаходиться у приміщенні, яке провітрюється, вживає достатньо вітамінів тощо – це не гарантує надійний захист від таких інфекцій. Лише щеплення – це найнадійніший спосіб захистити дитину від небезпечних інфекційних захворювань.

Важливо враховувати, що вакцинація, хоча іі суттєво зменшує ризик інфікування, не може стовідсотково гарантувати захист від зараження. Але абсолютно точно – набагато зменшує ризик ускладнень і полегшує перетікання хвороби,

– каже дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Цікаво! За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, щороку завдяки щепленням у світі вдається зберегти 2,5 мільйона дитячих життів.

Але зараз існує низька довіра до вакцин. Так, в Україні, на жаль, лише трохи більше 30% людей впевнені у безпечності вакцин.

На яких законних підставах школа має право не допустити не щеплену дитину

Для відповідального керівника закладу освіти створення та підтримка безпечного освітнього середовища є абсолютним пріоритетом.

Тому цілком виправдано, справедливо і законно, коли директор обмежує доступ до школи для дитини, батьки якої без медичних показань, не забезпечили отримання нею необхідних щеплень.

До того ж, заборона відвідувати заклади освіти нещепленим дітям визначається нормами чинного законодавства. Згідно з законом, прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки.

Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення, і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Натомість дітям, які не отримали вчасних профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу

Проте дитину можуть допустити до навчання, якщо щеплення не зробили через медичні протипоказання за рішенням лікарів.

Якщо батьки відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження. При цьому право дитини на здобуття освіти не порушується, дитина може навчатися іншим способом,

– сказав експерт.

Як може навчатися дитина, яка не має щеплень

За словами омбудсмена, є різні альтернативні форми здобуття повної загальної середньої освіти.

Зокрема, у такому випадку дитина може здобувати освіту на індивідуальній формі навчання (це може бути екстернатна чи сімейна форма здобуття освіти, педагогічний патронаж чи дистанційна форма навчання).

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання учнів, за яким освітня програма повністю засвоюється дитиною самостійно, а оцінювання результатів навчання здійснюються відповідно до законодавства. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми несуть батьки. Педагогічний патронаж – це спосіб організації навчання вчителями, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми учнем. Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес навчання, який відбувається в основному за допомогою онлайн-середовища.

Як ставляться до вакцинації дітей за кордоном

За даними італійського педіатричного товариства за 2018 рік, більшість європейських країн запровадили для дітей обов’язкову вакцину.

Так, у Латвії та Італії – 10 обов’язкових вакцин, у Франції – 11. Деякі країни (Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) вимагають вакцинувати дітей проти 9 хвороб.

Так, усі ці європейські країни (крім Ісландії) вводили або рекомендували обов’язкові щеплення проти:

правця,

дифтерії,

кашлюка,

кору,

поліомієліту,

гепатиту В тощо.

До слова, зараз в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Наразі щеплення зробили понад 155 тисяч українців.