Чи можуть невакциновані діти відвідувати садочки та школи: пояснення експертки

Тема вакцинації часто викликає дискусії в суспільстві. Особливо бурхливо люди реагують на інформацію, що невакцинованих дітей не пускають до дитячого садочка чи школи, мовляв, кожна родина має право самостійно вирішувати, робити щеплення своїй дитині чи ні. Але що про це говорить законодавство?

У питанні вакцинації дітей розбиралася фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Крістіна Мачулян.

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За її словами, вакцинація – це один з найефективніших методів профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. І вона входить до переліку гарантованих державою послуг.

Експертка наголосила, що є перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими, згідно з законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" й включені до календаря щеплень. Так, до обов’язкових відносять профілактичні щеплення проти:

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

кору.

Натомість станом на кінець 2020 року календар профілактичних щеплень передбачав обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб. У 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції. Дітей від цих інфекцій вакцинують безкоштовно.

Згідно з законодавством, дітям, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Але тут є виключення: якщо профілактичні щеплення дітям було проведено з порушенням установлених термінів через медичні протипоказання. Тобто при епідемічній ситуації за рішенням лікарів невакцинованим дітям можуть дозволити відвідувати заклад освіти.

Та все ж, загалом, діти, які не отримали профілактичних щеплень через відмову батьків, не мають права відвідувати дитячі колективи.

За словами експертки, відмова закладу приймати невакцинованих дітей не порушує право на освіту.

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Проте законом передбачено, що ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти, незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, а також інших обставин та ознак.

В такому випадку садочок чи школа дає змогу обирати й форму освіти, зокрема дистанційну або сімейну (домашню).

Відповідальність за здобуття освіти дітьми несуть батьки. Також, якщо розглянути ситуацію з іншого боку, то всі інші здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання.

Зробивши щеплення, ви захищаєте не лише себе, але й осіб, що не можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання,

– наголосила Мачулян.

Якщо батьки вважають, що право їх дитини щодо доступу до дитячого садочку чи школи порушено через відмову у проведенні вакцинації, вони мають право на звернення до суду з позовною заявою, проте судова практика з цього питання доволі однозначна.

Зокрема, найновішим є рішення Верховного Суду про законність недопуску до дитячих закладів без обов’язкових щеплень. Так, вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб є виправданою.

У 2016 році жінка, невакциновану дитину якої не прийняли в дитячий садок, звернулась до суду. Раніше вона відмовилась від вакцинації сина через "недовіру до вакцин". І хоча суд задовольнив її позов, дитячий садок оскаржив таке рішення.