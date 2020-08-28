Згідно з новими рекомендаціями МОЗ, батьки учня чи інші супроводжуючі особи не можуть заходити до приміщення школи під час пандемії. Проте допустимо заходити на територію закладу освіти.

Заходити лише на територію, а не в приміщення школи

Так пояснили у Центрі громадського здоров’я, передає УП.Життя.

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За словами фахівця ЦГЗ Романа Колесника, батьки на територію школи заходити можуть, але в саме приміщення заходити не повинні, тому що це несе багато додаткових ризиків інфікування.

"Батьків так само треба буде вчити маршрутів, алгоритмів, як заходити і виходити із закладу. Для цього потрібно буде задіяти додаткові входи і виходи. Тому це є нормальний і загальноприйнятим заходом", – каже він.

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Проте цей пункт в інструкції насторожив батьків, тож вони вирішили з’ясувати, чи існує така заборона на законодавчому рівні.

Проте думки користувачів соцмереж розділилися: хтось вважає, що варто обов’язково дослухатися до рекомендацій МОЗ, а інші радять Анастасії пошукати відповідь у законах, а ще деяка частина батьків категорично проти такої заборони.

Зокрема, експертка Тетяна Гуменюк запевнила, що у законі "Про освіту" йдеться про те, що батьки учнів мають право: захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дитини; звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти.

А у Сімейному Кодексі наголошується, що мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли це обмежено законом.



Проте вчителька Катерина Павленко порадила батькам не панікувати та налаштувати дитину на позитив.

Завдання батьків — зробити так, щоб дитина змогла бути самостійною в житті. Залиште цю паніку і свій егоїзм вдома і налаштовуйте дитину, що школа – це цікава пригода з новими друзями та вчителем,

– додала вона.