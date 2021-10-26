Чи можуть батьки побачити контрольну роботу своєї дитини: пояснення

Закон передбачає, що батьки школярів мають право знати оцінки та бачити контрольні роботи своїх дітей. Вони зобов’язані цікавитися результатами навчання малечі.

Стаття № 55 закону про освіту визначає, що батьки учнів мають право отримувати інформацію про результати навчання своїх дітей.

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Зокрема, вони зобов’язані "сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених нею результатів навчання".

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти,

– йдеться у законі.

За законом обов’язок батьків – забезпечити здобуття дитиною шкільної освіти. Для виконання цього вони мають право отримувати інформацію про успіхи власної дитини.

Де можна побачити оцінку за контрольну роботу дитини? Батьки можуть вимагати від директора школи журнал, де зможуть бачити всі поточні оцінки своїх дітей.

Або можна домовитися з адміністрацією школи та вчителями, які здійснюють оцінювання, щодо способів інформування батьків.

Важливо! Річне оцінювання та ДПА здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку.

Чи можуть батьки відвідувати уроки дитини? 24 канал розповідав, що батьки мають право прийти до школи або відвідати урок. Але впливати на освітній процес, втручатись в хід уроку, коментувати чи відволікати інших – недоречно.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов додав, що МОЗ дозволяє батькам відвідувати школу під час карантину за умов дотримання протиепідемічних правил безпеки. Наприклад, зараз це можливо за наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного результату ПЛР-тесту.

До слова, уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада. Деталі – читайте за посиланням.