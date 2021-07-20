Чи можна школяра залишити на другий рік в одному класі: пояснення експерта

В Україні існує державний стандарт початкової освіти, який передбачає, що учень повинен опанувати до завершення четвертого класу. Тож, чи можна залишати школяра на другий рік в одному класі, якщо він не водоліє відповідними знаннями – читайте пояснення експерта у статті.

Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко вважає, що можливість залишити дитину на другий рік – це важливо, адже дозволяє підтягнути рівень її знань.

Важливо У МОН визначили перелік обов’язкових предметів для ДПА в 4, 9 та 11 класах у 2022 році

У початковій школі дитину не можна залишити на другий рік

Проте, за його словами, наразі існує державний стандарт, який чітко передбачає, що учень повинен опанувати до завершення початкової школи.

Проводиться ДПА з метою моніторингу. Якщо дитина досі по складах читає “мама”, “тато”, пише своє прізвище з помилками, то що робити з такою дитиною? Виявляється, нічого зробити не можна. Ми не можемо залишити дитину на другий рік, – запевнив Бойко.

Експерт наголошує, що в Україні немає такий механізмів, тож вони у школі будуть змушені перевести дитину у базову школу (5 клас).

Валерій Бойко пояснює, що через це абсолютно всі діти переходять у базову школу, навіть якщо хтось не досяг певного рівня державного стандарту.

“А через це у 5 класі дитина буде якось "бовтатися" зі своїми фрагментарними знаннями, а аже у 6 – 7 класі – все, дитина не орієнтуватиметься”, – каже експерт.

Чому це необхідно для деяких дітей

На його думку, “другорічництво” важливе не тому, що дитина отримає «клеймо на лоба», а тому, що це дасть можливість заповнити прогалини в її знаннях.

Проблема у "родових травмах" нашої системи освіти. Реформуючи радянську систему, ми не пішли якимось революційним шляхом, не запровадили щось абсолютно нове. Постійні реформи часто зводяться до спроб подолати прірву за два стрибки,

– підкреслив Бойко.

Він додав, що спочатку в Україні відмовилися від політехнізації школи, зосередившись лише на гармонійному гуманітарному розвитку.

"Додали "Суспільствознавство", "Людину і світ", "Людину і суспільство" і ще купу інших інваріантних предметів, які не виконують жодної виховної чи просвітницької функції. При тому ми втратили політехнізацію, і на виході отримуємо ані філософа, ані фізика, ані лірика”, – підсумував експерт УЦОЯО.

До слова, цей рік за часів пандемії розкрив багато проблем у сфері освіти. Зокрема, за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, рівень якості освіти в Україні впав на 8%.