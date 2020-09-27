У багатьох рекламах онлайн-курсів часто пишуть, що вони зможуть миттєво влаштувати людину на роботу з зарплатою більшою в п'ять разів. Але чи дійсно за кілька тижнів можна освоїти нову професію на курсах?

Видання Meduza вирішило розвіяти найпоширеніші міфи про онлайн-навчання.

Важливо Як зрозуміти, яку професію обрати: корисні поради

Найпопулярніші міфи про онлайн-курси

"Вчитися онлайн простіше і швидше, ніж офлайн"

Експерти запевняють, що насправді приділяти навчанню треба набагато більше часу. Онлайн-курси вимагають не менше зусиль, ніж лекції та семінари в університеті.

До прикладу, доцент Стенфордського університету Ендрю Ин зізнавався, що з 46 тисяч зареєстрованих на його онлайн-курс по машинному навчанню тільки 13 тисяч з них отримали сертифікат.

На відміну від класичної освіти, під час онлайн-навчання студент бере на себе повну відповідальність за результат. Тобто, записуючись на онлайн-курси, приготуйтеся приділяти заняттям по кілька годин щодня. Адже якщо витрачати на них по 10 хвилин в день, вчитися доведеться років десять. Бо вам потрібно буде поєднувати онлайн-освіту з іншими аспектами життя – сім'єю, роботою, друзями тощо. Тому тут ще важлива мотивація.



Онлайн-навчання потребує багато зусиль / Фото Unsplash

"Ви освоїте нову професію за два місяці"

Звичайно, ви не зможете вивчити те, чого в університеті вчать 4 – 6 років, дізнатися на онлайн-курсах за лічені дні. Але тут все залежить від того, що ви хочете освоїти. До прикладу, є багато прикладів, як за 20 годин опанувати гру на гітарі чи верстку веб-сторінки тощо.

Але освоєння нової професії включає в себе цілий комплекс різних навичок, а значить, розбивати на елементи та вивчати окремо доведеться все. Адже в університеті дають фундаментальні основи знань, а на онлайн-курсі є лише програма, яка допомагає людині освоїти практичні знання по роботі. Тому якщо в курсі сказано, що навчання займе 50 годин, то зазвичай це означає, що на домашню та самостійну роботу потрібно ще годин сто.

Наприклад, щоб освоїти професію інженера з тестування, доведеться витратити 10 годин на вивчення видів тестової документації, 45 годин – на тест-аналіз і тест-дизайн, ще по 45 годин на роботи з базами даних, тестування мобільних додатків, а також по 30 годин на основи автоматизації тестування і випускний проєкт. Разом виходить 250 годин.

Тому онлайн-курси по IT-спеціальностей тривають зазвичай 4-10 місяців, щоб студент міг поєднувати навчання зі звичайним життям.

"З новою спеціальністю ви зможете заробляти від тисячі доларів на місяць"

Але не завжди одразу після закінчення онлайн-курсів ваш дохід виросте в кілька разів. Високу зарплату фахівці починають отримувати після трьох-п'яти років роботи. Відразу після навчання IT-фахівець претендує на початкові посади.

До теми Самонавчання: в чому користь та з чого почати

Але в майбутньому ви зможете заробляти більше і знайти своє покликання в новій професії. Але якщо ви переходите на зовсім нову професію, то будьте готові до того, що на стартовій позиції доведеться пропрацювати близько року.

"Вчіться безкоштовно, поки не знайдете нову роботу"

Коли онлайн-школа пропонує вчитися безкоштовно, в більшості випадків мова йде лише про відкладений платіж, простіше кажучи – про кредит. Тобто згодом вам треба буде повертати гроші.

За словами експертів, кредит надають не працівники онлайн-школи, а банк-партнер. Тому якщо ви прострочили виплату, він випише санкції і ваш борг збільшиться – як при звичайному споживчому кредиті. Тобто в результаті за весь курс доведеться заплатити навіть більше.

Іноді перед тим, як оплатити навчання, можна взяти безкоштовний початковий курс. Це допомагає зрозуміти, чи варто продовжувати навчання за обраною спеціальністю або краще пошукати щось нове.