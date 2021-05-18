Чи можна учням давати можливість самим обирати, що вивчати: думки експертів

Сучасна освіта має виховувати самостійно думаючих людей, які роблять вибір та несуть за нього відповідальність. І це потрібно формувати ще в дитинстві. але чи можна учням давати можливість самим обирати що саме вивчати – читайте думки експертів у матеріалі.

Традиційний підхід в освіті спирається на установку про те, що дитина – це скриня, в яку потрібно вкладати інформацію. Натомість альтернатива такому підходу – уявлення про те, що дитина сама вибирає, чого прагнути та які знання обирати.

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Співзасновниця "Смарт освіта" та "Батьківський контроль" Іванна Коберник говорить, що часто батьки самі роблять вибір за дитину. І через це малеча й не знає, чого хоче сама.

За її словами, під час дистанційного навчання часто можна було почути від батьків і вчителів, що діти не самостійні, вони не можуть організовувати свою роботу тощо.

Але швидше за все, саме дорослі просто не давали дітям робити власний вибір і не відпускали контроль. Адже навчити дітей самостійності нескладно – дозволяти їм робити вибір,

– зізнається експертка.

Коберник додає, що треба дозволяти дитині з малого віку:

одягатися за її відчуттями,

не годувати силою,

дозволяти обирати іграшки тощо.

"І тут не йдеться про вседозволеність, це повага до почуттів і реальних потреб дитини", – каже вона.

З якого віку можна дозволяти дитині обирати, чим займатися, чого й як навчатися? Експертка вважає, що:

в перших класах – це може бути право обирати книжку чи текст, яку дитина читатиме, тему твору, про що писатиме тощо;

– це може бути право обирати книжку чи текст, яку дитина читатиме, тему твору, про що писатиме тощо; в середніх класах – це може бути форма роботи чи проєкт (тут важливо не нав’язувати свої теми, а давати повний вибір учням);

– це може бути форма роботи чи проєкт (тут важливо не нав’язувати свої теми, а давати повний вибір учням); в старших класах – невід’ємне право дитини з можливістю обирати предмети для вивчення.

Але для цього старша школа (10 – 12 класи) має стати профільною. Так, реформа НУШ передбачає створення окремих профільних академічних ліцеїв, де діти будуть обирати профіль навчання і перелік предметів, які вони хотіли б вивчати поглиблено,

– наголосила Коберник

На її думку, перехід у старшу профільну школу – це чудовий шанс зробити перший свідомий вибір в житті. І нехай дорослі відпустять свій страх і контроль, а діти візьмуть на себе відповідальність.

Натомість викладачка альтернативної школи "БеркоШко" Валентина Мержиєвська додає, що якщо йдеться про самоосвіту – то тут учень сам обирає сферу, яку бажає опанувати, визначає знання та вміння, які треба здобути.



Учениця займається самоосвітою / Фото Nysed

"Але якщо йдеться про взаємодію із вчителем, то вибір учня закінчується в момент вибору вчителя. Далі форму і зміст освіти визначає вчитель, а учень виявляє свою суб’єктність у зворотному зв’язку і своїх пропозиціях", – каже вона.

Експертка зазначила, що зараз діти вкрай рідко можуть впливати на вибір школи, вчителів та змісту освіти.

Освітній експерт та президент корпорації “Гранд” Володимир Співаковський зазначив, що перш ніж надавати дитині відповідальний вибір, чому і як вчитися, її потрібно натренувати всьому, що взагалі пов'язано з вибором.

Наприклад, для початку це може бути вибір фільмів, вибір одягу, іграшки, вибір черговості тощо. І це можуть робити батьки в будь-який побутовий ситуації.

Але тут є один секрет. Дорослому не потрібно щоразу тут же починати повчати дитину і давати оцінку його вибору, щоб він не замкнувся взагалі. У половині випадків досить сказати "зрозуміло", а в другій половині випадків – коротко акцентувати увагу на наслідки його рішення,

– каже експерт.

За його словами, дозволяти дитині вибирати, чим займатися, можна вже з 3 – 5 років або прямо з першого класу, але в певній пропорції.

Наприклад, є всього 10 предметів – 5 основних і 5 додаткових. Основні потрібно вчити без вибору, а з п'яти додаткових можна запропонувати на вибір 1 – 2.

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"У старших класах можна давати більшу пропорцію для вибору – до 50%. Але тут вже починає діяти не лише механізм вибору самих предметів, а й їх пріоритети, як для навчання, так і для майбутнього життя", – додає він.

Співаковський розповів, що, згідно з статистикою, 20% дітей хочуть себе випробувати, навчитися самостійно долати перешкоди і загартовувати свій характер, тому практично всі предмети для вивчення вибирають самі. У дорослому житті потім з них виходять дуже успішні люди.