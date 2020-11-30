Чи можна проводити учнівські олімпіади під час карантину: наказ МОН
Через загострення епідеміологічної ситуації в країні та стрімке зростання показників захворюваності на коронавірус у Міністерстві освіти і науки переглянули положення про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Чи будуть проводити олімпіади
МОН ухвалило рішення не проводити всеукраїнські учнівські олімпіади з шкільних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності. Відповідний наказ зареєстровано в Мін’юсті, повідомляють на сайті МОН.
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У Міносвіти наголосили, що можна проводити, як виняток, в заочній чи дистанційній формі Всеукраїнські учнівські конкурси з шкільних предметів та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.
Чому відмінили олімпіади
Для проходження всіх етапів олімпіад дітям та вчителям необхідно пересуватися містом чи між областями та спілкуватися з іншими людьми. А це збільшує ризик зараження та поширення COVID-19. Тому, враховуючи рекомендації МОЗ, було ухвалено рішення про не проведення учнівських олімпіад під час карантину.
Прохання поставитися до цього рішення з розумінням. Насамперед маємо дбати про здоров'я учнів та вчителів,
– наголосили у відомстві.
Відповідний наказ МОН про зміни зареєстровали 27 листопада у Мін’юсті. Вони наберуть чинності після опублікування наказу на офіційному сайті Ради. Тому в деяких містах і районах ще в ці вихідні проводили місцеві олімпіади. Зокрема, у Краматорську – з російської мови.
Водночас у листопаді-грудні зазвичай проводиться другий етап олімпіад – районний. Там, де його провели, мають відзначити та нагородити дітей, які взяли участь чи перемогли.
До слова, у Києві скасували проведення другого етапу учнівських олімпіад через збільшення хворих на коронавірус. Водночас третій етап проходитиме в онлайн-режимі.
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