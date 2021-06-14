Чи можна повторно вступити на бюджет до вишу: пояснення

Українці мають право безкоштовно здобувати вищу освіту в університеті на бюджеті лише один раз. Проте можна вступити вдруге, якщо відшкодувати кошти державі. Також можна отримати другу вищу освіту на контракті.

Згідно з законом, в державних вишах на бюджеті можуть навчатися студенти, які здобувають ступінь вищої освіти (бакалавра чи магістра) вперше.

До теми Кому потрібно вступати до вишів на основі співбесіди та іспитів у 2021 році

Хто може безкоштовно отримати другу вищу освіту

Проте громадяни, які за станом здоров’я втратили можливість працювати за отриманою раніше кваліфікацією, можуть безкоштовно здобути вищу освіту за другою спеціальністю.

Така втрата працездатності повинна бути підтверджена висновками медико-соціальної експертної комісії.

Окрім того, повторно безоплатно навчатися у виші за тим самим ступенем освіти мають право також українці, які не завершили навчання. Для цього вони повинні відшкодувати кошти, вже витрачені на оплату послуг з їхньої підготовки.

Відшкодування коштів

Відшкодування вартості попереднього навчання на бюджеті відбувається вже після повторного зарахування на навчання до нового вишу.

У наказі про зарахування студента на повторне навчання на бюджеті встановлюється термін відшкодування коштів (не більше 10 робочих днів з дня початку навчального року).

Тому після зарахування студент має звернутись у відповідний відділ нового вишу, який має видати документ з сумою відшкодування та номер рахунку, на який потрібно сплатити кошти.

До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

Для такого розрахунку потрібна академічна довідка (про кількість кредитів та вивчені предмети) з попереднього місця навчання.

Якщо матеріальне становище студента не дозволяє оплатити всю суму одразу, то він може звернутися до керівника вишу з заявою про реструктуризацію відшкодування коштів (але 50% доведеться оплатити на початку року).

Проте порядок відшкодування коштів не розповсюджується на таких осіб:

студентів і курсантів вишів із специфічними умовами навчання (наприклад, тих ЗВО, які навчають поліцейських) та військових навчальних підрозділів вишів;

студентів, які написали заяву про відрахування до початку навчального року і не приступили до навчання.

Документ, що підтверджує оплату (наприклад, квитанцію) необхідно подати не пізніше 10 робочих днів. Якщо особа не подасть зазначений документ в установлений термін, його негайно відрахують.



Студента відрахують, якщо він не встигне відшкодувати кошти / Фото goodmaninstitute

Зазначимо, що чим більше навчальних дисциплін, складених за попереднім місцем навчання, буде зараховано при повторному вступі, тим меншою буде вартість відшкодування (якщо буде вступ на ту ж або схожу спеціальність).

Чи потрібно відшкодовувати кошти, якщо студент вибув до початку сесії? У такому випадку він повинен відшкодувати у повному обсязі вартість 30 кредитів за той семестр, посеред якого його відрахували.

Як розрахувати суму відшкодування?

Сума відшкодування вартості навчання за один семестр навчального року розраховується за формулою: S = Σ (Vі × 0,5) × ((K - Kз)/K).

S – це сума, що підлягає відшкодуванню,Vі – середня річна вартість навчання за рахунок загального фонду бюджету на одного студента,К – кількість кредитів за іспити та заліки, що були складені студентом,Kз – кількість кредитів за іспити та заліки, які зараховані вишем за новим місцем навчання.

Цікаво, що згідно зі звітами, у 2019 році середні витрати на навчання одного студента становили 51,6 тисячі гривень, а у 2020 році – вже 59,8 тисячі гривень.

До слова, Володимир Зеленський хоче, щоб для викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч доларів або євро. Такі суми отримуватимуть найкращі педагоги серед найпрофесійніших. Деталі – у статті.