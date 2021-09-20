Чи можна дитину з нежитю та кашлем відправляти в школу чи садок

За словами медиків, у більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування навчальних закладів.

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Проте, якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з'явилися в розпал сезону ГРВІ, то краще залишитися вдома.

В яких випадках дитину не можна відправляти до школи чи садочку

У Міністерстві охорони здоров'я назвали симптоми, з якими не можна відправляти дитину в садок і школу. Йдеться про:

високу температуру,

безперервний кашель,

млявість і загальну слабкість,

втрату або зміну нюху чи смаку.

У разі появи таких симптомів краще залишити дитину вдома і викликати лікаря. Адже це може бути ознакою захворювання на COVID-19.

Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок,

– наголосили в МОЗ.

Коли дитина може повернутися до школи? Якщо вона є активною, має добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° (без прийому жарознижувальних препаратів).

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

До слова, уряд вніс зміни до постанови про правила карантину. Відтепер школи, садочки та виші у червоній зоні зможуть працювати не дистанційно. Однак 100% персоналу для цього мають пройти повний курс вакцинації, тобто отримати по 2 дози щеплення.

Текст публікації МОЗ:

Діти дошкільного та молодшого шкільного віку більш сприйнятливі до вірусних інфекцій та частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання. Зокрема, дитина може інфікуватися вірусами, що спричиняють нежить, біль у горлі, кашель, блювоту та діарею.

У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо — залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказом для відвідування закладів освіти. Утім, якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, краще залишитися вдома.

Зважайте також на пандемію COVID-19. Не дозволяйте дитині йти до школи чи садочка, якщо в неї є якісь з основних симптомів цього захворювання: висока температура, безперервний кашель, в’ялість та загальна слабкість, втрата чи зміна нюху або смаку.

Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок.

Щоби повернутися до навчання, дитина має бути активною, мати добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів. Щоби знизити ризик зараження чи розвитку ускладнень, рекомендовано щорічно здійснювати вакцинацію від грипу.