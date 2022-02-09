"Можливо, це помста": ректор КНУ заперечує сексуальний зв’язок зі студентками

Ректор Київського національного університету імен Тараса Шевченка Володимир Бугров заперечує сексуальні зв’язки зі студентками університету, про які йдеться у "листуваннях", що з'явилися в інтернеті.

Бугрова заявив, що листування сфальсифікували та поширили, щоб усунути його з посади.

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За його словами, це могли зробити "конкуренти з минулорічних виборів або дотичні до них люди.

Жодних статевих стосунків ні з ними (дівчатами, згаданими в листуванні – ред.), ні з ким у мене не було. Я дуже прошу позбавити їх від цього булінгу,

– сказав Володимир Бугров.

Ректор КНУ розцінюю цей скандал як помсту тих, хто не пройшов на виборах. “Не можу зараз називати прізвищ, швидше за все, це хтось, згаданий в акті (з виявленими після перевірки ДАСУ порушеннями – ред)”, – додав Бугров.

Він розповів, що відповідні фахівці співпрацюють з інформаційно-обчислювальним центром, вони отримали доступ до його пошти, щоб проаналізувати листування.

За словами ректора, листування поширили на тлі висновку Держаудитслужби за 2018 – 2021 роки, яка виявила в університеті численні порушення приблизно на 300 мільйонів гривень. Зокрема, порушення стосуються нерівномірного розподілу квартир серед працівників університету, необґрунтованих доплат та оплати фіктивних послуг.

Таке "листування", на думку Бугрова, мало посилити тиск на нього як на ректора вишу.

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