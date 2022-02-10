Можливе скасування ДПА у 2022 році

Як повідомляв 24 канал, українці створили петицією про скасування Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів.

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Чому українці вимагають скасувати ДПА? У тексті петиції йдеться про те, що у зв’язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційки в областях, варто скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Мовляв, учні отримали мало часу для обробки та засвоєння програми з такою формою навчання.

Автор петиції вважає, що через онлайн-навчання школярам, як і раніше, складно готуватися до іспиту.



Петиція про скасування ДПА у 2022 році / Скриншот 24 каналу

Протягом тижня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер протягом 3 днів Офіс президента має повідомити про початок розгляду. Після цього у Володимира Зеленського буде 10 днів, аби розглянути петицію.

Нагадаємо, що у попередні два роки ДПА уже скасовували через COVID-19, тож тепер українці також вимагають, щоб і цього року атестацію учнів скасували.

Важливо! Навіть якщо ДПА для учнів скасують, випускники все одно можуть скласти його за бажанням. Адже для одинадцятикласників атестація проходить у формі ЗНО. А зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться.

Які предмети ЗНО обов’язкові для випускників? МОН опублікувало перелік предметів, з яких потрібно успішно пройти незалежне зовнішнє оцінювання, щоб вступити до університету. Першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова.

У МОН додали, що для абітурієнтів, які вступатимуть на бакалавра другий і третій конкурсні предмети різняться залежно від обраної спеціальності. Повну інформацію про те, які предмети потрібні для кожної спецільності – читайте у Додатку 4 за посиланням.

Водночас тим абітурієнтам, які прагнуть здобути ступінь молодшого бакалавра, знадобляться результати з двох конкурсних предметів. При цьому для мистецьких спеціальностей одним з предметів стане творчий конкурс.

Зазначимо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету. Додаткові предмети – платні.

До слова, на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося 155 735 учасників. Найпопулярніший предмет цього року – українська мова та література, наступним йде математика.

Продовжене дистанційне навчання у школах

В Україні школи в багатьох містах на два тижні перейшли на онлайн-навчання через зростання захворюваності на коронавірус. Тепер деякі школярі повернулися за парти, проте більшість – і далі навчається дистанційно.

Де школи продовжили дистанційку

Львів – учні 5 – 11 класів з понеділка, 7 лютого, і далі навчатиютьься дистанційно. За парти сіли тільки учні початкових класів. А вже після 14 лютого директори шкіл самостійно вирішуватимуть, чи відновлювати навчання в очній формі.

– учні 5 – 11 класів з понеділка, 7 лютого, і далі навчатиютьься дистанційно. За парти сіли тільки учні початкових класів. А вже після 14 лютого директори шкіл самостійно вирішуватимуть, чи відновлювати навчання в очній формі. Одеса – всі школи Одеси перевели на дистанційну форму ще 27 січня до особливого розпорядження. З 7 лютого онлайн-навчання продовжили.

– всі школи Одеси перевели на дистанційну форму ще 27 січня до особливого розпорядження. З 7 лютого онлайн-навчання продовжили. Житомир – ушколах та закладах позашкільної освіти вирішили продовжити дистанційну форму навчання до 11 лютого. Дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі.

– ушколах та закладах позашкільної освіти вирішили продовжити дистанційну форму навчання до 11 лютого. Дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі. Дніпро – для учнів 5 – 11 класів дистанційне навчання триватиме довше – його продовжили ще на тиждень. Учні початкової школи (1 – 4 класи) зможуть навчатися в очному режимі.

– для учнів 5 – 11 класів дистанційне навчання триватиме довше – його продовжили ще на тиждень. Учні початкової школи (1 – 4 класи) зможуть навчатися в очному режимі. Ужгород – навчання за дистанційною формою для ужгородських школярів продовжили до 11 лютого.

– навчання за дистанційною формою для ужгородських школярів продовжили до 11 лютого. Запоріжжя – з 7 лютого місто переело учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання. Для учнів 1 – 4 класів освітній процес продовжили в очній формі.

– з 7 лютого місто переело учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання. Для учнів 1 – 4 класів освітній процес продовжили в очній формі. Херсон – дистанційну форму навчання для всіх учнів 1 –11 класів шкіл продовжили по 14 лютого. Також під забороною лишається і відвідування учнями закладів позашкільної освіти та проведення гуртків, факультативів, спецкурсів.

– дистанційну форму навчання для всіх учнів 1 –11 класів шкіл продовжили по 14 лютого. Також під забороною лишається і відвідування учнями закладів позашкільної освіти та проведення гуртків, факультативів, спецкурсів. Сум и – онлайн навчання продовжили ще на тиждень – до 12 лютого для учнів 1 – 11 класів у школах та позашкільної освіти.

и – онлайн навчання продовжили ще на тиждень – до 12 лютого для учнів 1 – 11 класів у школах та позашкільної освіти. Хмельницький – дистанційнку, яку запровадили ще 28 січня, продовжили по 11 лютого. Це стосується всіх шкіл та закладів позашкільної освіти.

– дистанційнку, яку запровадили ще 28 січня, продовжили по 11 лютого. Це стосується всіх шкіл та закладів позашкільної освіти. Чернігів – з 7 лютого всі учні 1 – 11 класів у школах №1, №4 та №22 продовжуватимуть навчання дистанційно. Учні 5 – 11 класів у школах № 7, №28, №29 та №35 також продовжують навчатися онлайн, а початкові класи повертаються за парти.

– з 7 лютого всі учні 1 – 11 класів у школах №1, №4 та №22 продовжуватимуть навчання дистанційно. Учні 5 – 11 класів у школах № 7, №28, №29 та №35 також продовжують навчатися онлайн, а початкові класи повертаються за парти. Луцьк – у всіх школах міста офіційно продовжили дистанційне навчання для старшокласників. Молодші класи вчаться очно.

– у всіх школах міста офіційно продовжили дистанційне навчання для старшокласників. Молодші класи вчаться очно. Полтава – у Кременчуці продовжили дистанційне навчання ще на тиждень – щонайменше до 13 лютого.

– у Кременчуці продовжили дистанційне навчання ще на тиждень – щонайменше до 13 лютого. Чернівці – для учнів старших класів онлайн-навчання триватиме до 11 лютоо. Водночас учні молодших класів повернулися за парти з 7 лютого.

Які школи повернулися до очного навчання

Івано-Франківськ – там відновлюють з 7 лютого очне навчання для учнів 1 – 4 класів. При цьому учні 5 – 11 класів шкіл міста будуть повертатися за парти поетапно (по днях).

Рівне – у школах міста має відновитися повноцінне очне навчання учнів 1 – 11 класів.

Дніпро – учні початкових класів повертаються до очного навчання.

Харків – очна форма навчання в школах Харкова 7 лютого продовжилася.

Чернігів – з 7 лютого всі учні, окрім шкіл №1, №4, №7, №22, №28, №29 та №35 та окремих класів, повернулися до звичного формату навчання.

Чернівці – учні молодших класів з 7 лютого повернулися за парти.

До слова, через погіршення ситуації з коронавірусом виші у Львові також переходять на дистанційку. Зокрема, таке рішення прийняли ректори ЛНУ імені Франка, Львівської політехніки та Львівського медичного університету. Деталі – читайте у статті.

Міфи та деталі про нове харчування учнів

Перша леді України Олена Зеленська провела прямий ефір з розробником нового меню для учнів Євгеном Клопотенком. Разом вони розвінчали міфи про реформу шкільного харчування.

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Міф №1: У школах заборонені сіль та цукор. За словами Зеленської, ці норми дійсно змінені – зменшені, але не заборонені повністю. Якщо раніше у чашку чаю для учнів клали дві ложки цукру, то зараз повинні класти одну.

Міф №2: Дітям не дають хліба. Це теж неправда. Хлібобулочні вироби на столах дітей також наявні, проте у зменшених дозах та пропорціях. Окрім того, хліб повинен бути цільнозерновим – корисним і якісним.

Міф №3: У школах немає обладнання для приготування нового меню. На це Олена Зеленська відповіла, що технології приготування страв не змінилися, за винятком смажених страв – їх тепер стало менше. До того ж, здорове харчування здебільшого залежить не від обладнання, а від дотримання нормативів та відповідальності.

Міф №4: Меню Клопотенка обов’язкове для всіх. За словами Зеленської, жодного обов'язкового "меню Клопотенка" не існує. Команда Клопотенка лише розробила технологічні рецепти страв. А меню кожен заклад чи громада може створити самостійно. Головне – щоб у ньому були дотримані нормативи здорового харчування.



Деякі страви з меню Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Міф №5: Готувати за новим меню – дорого. Зеленська зазначила, що норми харчування не змінюють вартість харчування принципово. Проте ціни на продукти зросли, і тепер страви не можуть коштувати так само, як рік тому. Також збільшилися зарплати та комунальні послуги.

Міф №6: Батьки не можуть контролювати, що діти їдять у школах. Попри карантин, батьки все одно можуть контролювати якість харчування. Закон передбачає право на батьківське самоврядування для громадського контролю над процесами у школі.

Міф №7: У меню додали спеції, а вони шкідливі. Насправді протягом останніх років спеції детально вивчили та з’ясували, що вони не шкідливі для дітей. Окрім того, використання спеції не є обов’язковим і залишається на розсуд шкільних кухарів.

Додамо, що у Мінрегоні затвердили дизайн інтер'єру їдалень у школах. Всього у посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний та дешевший. А другий дизайн – дорогий та складний.

Як виглядатимуть шкільні їдальні / Проєктні фото

Скільки разів в школі повинні годувати учнів? У школах передбачено годування учнів від одного до п’яти разів. Для початкової школи рекомендована перерва для приймання їжі – 30 хвилин, для учнів 5 – 12 класів вона має бути не менше 20 хвилин.

Так, санітарний регламент вимагає, щоб для учнів було організоване щонайменше одне гаряче харчування. Дворазове харчування зі сніданком та обідом організовується для учнів 5 – 9 класів, які відвідують групу подовженого дня.

Триразове харчування призначається для учнів початкової школи, які ходять у групу подовженого дня, й окремих пільгових категорій учнів. Чотириразове харчування організовують учням спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів.

А п’ятиразове харчування з не менше ніж триразовим споживанням гарячої їжі отримують учні в закладах з цілодобовим перебуванням – наприклад у шкільному пансіоні.

Водночас у дитячих садках режим харчування визначається лише тривалістю перебування дітей у них:

до 4 годин – харчування можна не організовувати (рішення ухвалює засновник, а також враховується заява батьків);

від 4 до 8 годин – дво- або одноразове харчування;

від 8 до 12 годин – триразове харчування;

понад 12 годин – чотириразове харчування;

цілодобово – п’ятиразове харчування.

Окрім того, за формою організації харчування може бути:

Монопрофільне – учні споживають комплекс страв відповідно до меню дня.

Мультипрофільне – учням пропонують на вибір два–три варіанти комплексного меню, компоненти комплексного меню або шведський стіл.

Також у школах можна додатково продавати їжу та напої у буфетах або торгових автоматах.

Зазначимо, що станом на лютий 2022 року, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.

До слова, шеф-кухар та співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко розповів про свій досвід роботи на кухнях шкільних їдалень. Він зізнається, що діти його приємно шокували своїми поглядами на харчування.

Я був в шоці, коли з’ясував, що насправді маленькі українці хочуть харчуватися правильно, вживати більше овочів та фруктів, крім того для них важливо чи привабливо виглядає страва на їхніх тарілках,

– розповів Клопотенко.

А от неприємно його вразила байдужість деяких кухарів. "Вони іноді готують такі страви, що на них дивитися боляче. І справа тут не у обладнанні чи навичках, а саме у байдужості. Це мені болить", – зізнається шеф-кухар.

Студенти вимагають відставки Шкарлета

Українські студенти вимагають, щоб очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет подав у відставку, а на його місце призначили людину, яка має бездоганну репутацію.

До теми Не лише Могилянка: відставки Шкарлета вимагають також студенти КНУ та КПІ

Ще минулого тижня студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк.



Студенти вимагають відставки Шкарлета / Фото "Суспільне"

Тепер вони оголосили нову акцію. Цього понеділка, 14 лютого, студенти вдруге зберуться під стінами Кабміну. Акція пройде під символічним лозунгом "Якщо любиш – піди!".

Вимоги мітингувальників ті ж:

підписання контракту із Сергієм Квітом, який переміг на виборах в університеті,

звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти,

припинення тиску на університетське самоврядування.

Вранці у День святого Валентина студентство подарує міністру замість справжньої валентинки – гарбуз, адже Сергій Шкарлет та українська освіта несумісні,

– кажуть організатори.

Цього разу до акції долучаться студенти Могилянки, КПІ, НАУ та інші небайдужі студентські спільноти України.

Чому студенти хочуть відставки Шкарлета? Студентство має претензії до того, що у наукових роботах Шкарлета виявляли плагіат. Він також перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА.

Окрім того, у підпорядкуванні Шкарлета знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником. Так, міністр призначив ректором НАУ Максима Луцького, який підпадає під люстрацію.

Зазначимо, що протестам студентів сприяла заява Сергія Шкарлета про те, що МОН не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянської академії, бо вони відбулися з порушеннями.

Протести проти Шкарлета вже були. Нагадаємо, що страйки проти Сергія Шкарлета проводили раніше через знайдений плагіат у його роботах, коли він отримав посаду міністра.

У вересні 2020 року Етичний комітет НАЗЯВО знайшов у наукових роботах т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета плагіат. Перевірку проводили і міжнародні експерти, які визнали, що в роботах міністра є плагіат.

Що відомо про скандальні вибори в Могилянці:

"Києво-Могилянська академія" провела вибори президента вишу, але під час голосування зафіксували порушення. Повідомляли, що до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках.

Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли та повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними.

Проте згодом на сайті вишу оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів.

Скандали та булінг у закладах освіти

Ректор КНУ заперечує сексуальний зв’язок зі студентками

Ректор Київського національного університету імен Тараса Шевченка Володимир Бугров заперечує сексуальні зв’язки зі студентками університету, про які йдеться у "листуваннях", що з'явилися в інтернеті.

Бугров заявив, що всі повідомлення сфальсифікували та поширили, щоб усунути його з посади. За його словами, це могли зробити "конкуренти з минулорічних виборів”.

Жодних статевих стосунків ні з ними (дівчатами, згаданими в листуванні – ред.), ні з ким у мене не було. Я дуже прошу позбавити їх від цього булінгу,

– сказав Володимир Бугров.

Він розповів, що відповідні фахівці співпрацюють з інформаційно-обчислювальним центром, вони отримали доступ до його пошти, щоб проаналізувати листування.

У Києві звільнили двох вчителів через викладання російською мовою

У Києві в ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 з поглибленим вивченням англійської мови учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили. Що відомо про інциденти у школах – читайте за посиланням.

У Харкові вчителька душила та притисла учня до парти

Вчителька англійської мови з Харківської спеціалізованої школи №77 застосувала сили до школяра. Так, під час уроку педагогиня заламувала руку дитині та тягнула його класом. За цей вчинок їй виписали догану.

Дивіться відео, як вчителька притисла учня до парти:



У Росії звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих поетів

У Санкт-Петербурзі директорка школи змусила звільнитися вчительку, яка прочитала школярам вірші репресованих поетів Олександра Введенського та Данила Хармса. Деталі скандалу – читайте у статті.

Побиття школярок у Запоріжжі: підозрюваній продовжили термін затримання

У Запоріжжі кілька місяців тому жорстоко побили школярок. Підозрювану дівчину, яка нанесла найбільше ударів, ув’язнили на 2 місяці. Тепер їй продовжили термін арешту ще на місяць – до 7 березня 2022 року.

Невакцинована вчителька домоглася виплати їй 40 тисяч гривень за відсторонення

Невакцинована вчителька зарубіжної літератури Ковельської школи №2 Світлана Ребрик через суд скасувала наказ про відсторонення від роботи та домоглась виплати їй компенсацію у розмірі 40,8 тисячі гривень. Деталі – у статті.

Викладач, який відмовився вакцинуватися через релігію, виграв справу

Викладач Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича Павло Зав'ялов відмовився вакцинуватися від коронавірусу через релігійні переконання. Після цього його відсторонили від посади, але викладач подав до суду і виграв справу. Тепер училище має сплатити Зав’ялову 23,2 тисячі гривень зарплати.

На Черкащині відкрили справи щодо п'яти дітей, які "мінували" школи

На Черкащині за фейкові повідомлення про замінування шкіл відкрили справи щодо п'яти підлітків 11, 12, 14 та 15 років. Втім, з ними проведуть лише профілактичні бесіди, а покарати можуть батьків.

У НАУ відрахували голову студради через конфлікт

В адміністрації Національного авіаційного університету заявили, що відрахували голову студради Володимира Падєріна. Офіційна причина – порушення дисципліни (розпиття алкогольних напоїв в гуртожитку).

Водночас сам Володимир Падєрін стверджує, що це насправді все через його конфлікт з ректором – він виступив проти забудови вишу та висунув звинувачення ректору Максиму Луцькому в тому, що він ексрегіонал та підпадає під закон про люстрацію.



Володимир Падєрін / Фото з його фейсбук-сторінки

У львівському училищі студентів змушують платити за практику

У Львові студентів вищого професійного училища №29 зобов’язують платити власні гроші за виробничу практику. Зараз сума складає близько 2 – 2,5 тисячі гривень за місяць. Юристи кажуть, що такі дії училища законні. Деталі скандалу – читайте тут.

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У школі смт Березнегувате на Миколаївщині в одному з класів обвалилася стеля. І сталося це вже вдруге за останні півроку. Обидва інциденти сталися після ремонту. Батьки неодноразово зверталися до міської влади, але нічого не допомагає. Деталі та відео – дивіться у статті.

У Рівному вчителька їла під час онлайн-уроку

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Рішення уряду, Ради та МОН

МОН розглядає підвищення зарплат вчителів до 15 тисяч у 2022 році

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством фінансів розглядають можливі варіанти забезпечення зарплати вчителів у розмірі не менше 15 тисяч гривень на місяць з 1 вересня 2022 року. За даними МОН, підвищення заплановано з 1 жовтня на 3,1%.

Уряд підтримав законопроєкт про освіту дорослих

Уряд підтримав законопроєкт про освіту дорослих. Документ, зокрема, дозволить брати пільгові довгострокові кредити, щоб отримати освіту в коледжі чи ступінь у виші за іншою спеціальністю.

Зверніть увагу В Україні офіційно запрацював Американський університет: що відомо

ЗСУ зможуть за потреби використовувати майно закладів освіти

Верховна Рада розгляне законопроєкт, який забезпечить можливість використовувати майно закладів освіти для потреб Збройних Сил України за умови, якщо воно не задіяне за призначенням. Деталі – читайте у статті.