Студенти кажуть, що вони особисто говорили з прем’єр-міністром, і Денис Шмигаль запевнив, що він на їхній стороні. За словами студентів, Шмигаль прийняв їх усне звернення щодо відставки Сергія Шкарлета.

До теми Студенти Могилянки прийшли під Кабмін та вимагають звільнення Шкарлета

"Також він чекає на наше письмове звернення", – каже один із організаторів, член могилянської спільноти Микола Рибитва.

Студенти додають, що Шмигаль розпочне політичні консультації з Верховною Радою щодо перевірки цього звернення.

На перевірку всіх фактів може піти кілька тижнів. Могилянка протягом всього цього часу буде страйкувати – допоки наше фінальне звернення про відставку Шкарлета не буде виконано,

– сказав Рибитва.

Зазначимо, що студенти Могилянки зранку 4 лютого вийшли на протест біля Кабінету Міністрів з вимогою звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета. Також вони вимагають, щоб МОН підписало контракт з обраним президентом університету Сергієм Квітом.



Чому студенти хочуть звільнення Шкарлета

1 лютого міністр освіти заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянської академії, бо вони відбулися з порушеннями, і буде оголошувати повторний конкурс.

Однак вже 3 лютого МОН скасувало наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Протести проти Шкарлета вже були

Зазначимо, що страйки проти Сергія Шкарлета вже проводили раніше через знайдений плагіат у його роботах, коли він отримав посаду міністра.

У вересні 2020 року Етичний комітет НАЗЯВО знайшов у наукових роботах т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета плагіат. Перевірку проводили і міжнародні експерти, які визнали, що в роботах міністра є плагіат.

Також тоді Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти, яке очолював Сергій Квіт, звинуватило нове керівництво МОН (тоді ще в.о. міністра Сергія Шкарлета) у спробі "знищити НАЗЯВО" і повернути практики часів Дмитра Табачника у вищу освіту.

Нагадаємо, що нинішній глава МОН Сергій Шкарлет свого часу належав до "Партії регіонів" і вважався близьким до одіозного міністра освіти Дмитра Табачника.

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