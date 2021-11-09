МОЗ затвердило осіннє сезонне меню для садочків: перелік страв

Міністерство охорони здоров’я затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 років для харчування в дошкільних закладах освіти на осінній період.

Відповідний наказ опубліковано на сайті МОЗ. Зазначимо, що затверджене меню є триразовим.

До теми МОЗ опублікувало рецепти страв з нового шкільного меню: що готуватимуть для дітей

Меню можна використовувати як повністю, так і частково, з огляду на смакові уподобання та технологічні можливості конкретних садочків.

У разі внесення змін до меню, їх потрібно погодити з територіальним підрозділом Держпродспоживслужби відповідно до вимог Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Сезонне меню для садочків

Затверджений перелік страв також можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року з урахуванням сезонних продуктів.

Сніданки

Каша пшоняна з фруктами, соус фруктовий з морожених фруктів або ягід

Омлет

Морква тушкована з чорносливом

Салат зі свіжих томатів

Тюфтелька куряча (з овочами)

Каша ячна розсипчаста

Рагу із кабачків з томатами

Гуляш курячий

Каша пшенична розсипчаста з цибулею

Каша вівсяна з гарбузом

Сирники рожеві (з морквою) та соус яблучний

Омлет з морквою

Шарлотка з рису та овочів (з капустою цвітною) та соус сметанний

Салат морквяно-яблучний з сиром твердим

Локшинник з фруктами та соус із сухофруктів

Салат з капусти, моркви та яблук

Суфле яєчне

Ризотто з зеленим горошком та твердим сиром

Ікра з буряка

Суфле рибне

Каша гречана в’язка

Салат із свіжих помідорів та огірків

Биточок рублений з курятини паровий

Ікра овочева

Паличка куряча

Каша перлова розсипчаста

Полента

Морква тушкована в сметані

Каша "Янтарна" (із пшона з яблуками) та соус фруктовий

Салат "Полонинський"

Суфле з курятини з цвітною капустою

Каша ячна розсипчаста з цибулею

Ікра кабачкова

Омлет з твердим сиром

Каша в’язка пшенична з морквою

Баклажани тушковані з помідорами

Курка з яблуками в сметані

Каша гречана в’язка

Капуста цвітна підсмажена в яйці

Котлета рибна любительська

Каша кукурудзяна розсипчаста

Котлета морквяна під сметанним соусом

Каша боярська (із пшона з родзинками) та соус із сухофруктів

Ікра овочева

Пудинг із курятини

Каша кукурудзяна з сиром твердим

Тюфтелька рибна в сметанно-томатному соусі

Каша ячна розсипчаста

Пудинг із цвітної капусти

Курка по-італійськи (підлива)

Каша пшенична розсипчаста з цибулею

Салат з варених овочів

Яєчня з помідорами

Каша вівсяна в’язка

Напої: какао, кефір, компот із сушених яблук чи свіжих фруктів, чай (трав’яний), сік (яблучний, апельсиновий), кисіль вишневий

Обід

Суп із цвітною капустою зі сметаною

Рибна паличка з яйцем

Пюре з бобових (гороху або сочевиці) з цибулею

Суп овочевий зі сметаною

Мафіни з овочами та твердим сиром

Салат з зеленого горошку з цибулею

Суп картопляний з макаронними виробами

Рагу із курятини

Плов з родзинками

Суп гречаний

Шніцель зі свинини

Картопля тушкована з цибулею та томатом

Борщ український

Нагетси курячі

Макарони відварені з овочами

Суп-пюре гороховий

Зрази картопляні з курячим м'ясом «Човники»

Бігос овочево-курячий

Горошок овочевий відварний

Суп болгарський зі сметаною

Фішболи в томатному соусі

Рагу овочеве з кашею

Борщ з картоплею зі сметаною

Борщ з картоплею

Курятина в сметані

Фалафель

Салат з червоної квасолі

Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною

Голубці ліниві з курячим м’ясом

Капуста смажена в сухарях (з цвітної капусти)

Суп український з галушками

М'ясо відварне в кислосолодкому соусі (свинина)

Каша ячна в’язка

Салат із свіжих огірків

Суп-пюре з квасолі зі сметаною

Пиріг пастуший з яловичиною

Суп рисовий з помідорами та сметаною

Рулет рибний

Макарони відварні з сиром твердим

Суп-пюре з яйцем та фрикаделькою

Перець, фарширований курячим м’ясом та рисом

Бобові (квасоля) в сметанному соусі

Салат із капусти з зеленим горошком

Суп гороховий з грінками

Вареники з курячим м’ясом

Борщ по-бахмацьки зі свіжою чи квашеною капустою

Суфле м’ясне (зі свинини) з овочами

Каша перлова в’язка

Суп польовий із сметаною

Гречаник м’ясний з яловичини

Бобові з цибулею (сочевиця чи горох)

Суп селянський з перловою крупою та сметаною

Шніцель рибний натуральний

Каша гречана розсипчаста

Борщ чернігівський

Філе курки запечене під сиром твердим

Пюре з бобових (з гороху) з вершковим маслом

Буряк тушкований з чорносливом

Суп із сочевиці з м'ясною фрикаделькою

Макаронник з м'ясом яловичини

Борщ полтавський з галушками і сметаною

Болоньєзе (зі свинини)

Каша перлова в’язка

Напої та десерти: фрукти, компот зі свіжих фруктів, мус яблучний з фруктовим соусом, мус плодово-ягідний з фруктовим соусом, кисіль з апельсину, соки.

Вечеря

Баклажани запечені кільцями

Котлета рублена з курятини

Каша гречана розсипчаста

Пюре з гарбуза

Пудинг сирно-яблучний та соус фруктовий

Буряк, тушкований в сметанному соусі

Биточок перловий та соус із сухофруктів

Яблуко фаршироване сиром кисломолочним

Овочі по-карпатськи

Суфле з вареного курячого м’яса та рису

Гарбуз припущений

Гратен "Зебра" (запіканка сирна з какао) та соус із сухофруктів

Зрази рисові з овочами та соус сметанний з томатом

Печене яблуко

Гарбуз, запечений з яйцем

Биточок гречаний та соус сметанний

Шарлотка яблучна та соус зі слив

Горошок овочевий відварний

Чахохбілі з куркою

Зрази картопляні (з овочами)

Буряк тушкований з яблуком

Кнелі із курятини з рисом в сметанно-томатному соусі

Запіканка овочева

Каша гарбузова

Зрази з сиру кисломолочного з курагою чи чорносливом

Фрукти

Пюре бурякове

Яєчна кашка та яйце варене

Запіканка рисова зі свіжими плодами (фруктами)

Кабачок, фарширований овочами та соусом сметанним з томатом

Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях

Картопляне пюре

Каша рисова з гарбузом

Вареники ліниві з фруктовим соусом

Морква припущена з родзинками

Яєчний рулет з фаршем

Биточки пшоняні з соусом із сухофруктів

Гарбуз запечений з яблуками

Пудинг сирно-морквяний та соус фруктовий

Перець солодкий підсмажений

Зрази з курятини з омлетом та овочами в сметанному соусі

Товчанка

Напої: молоко кип’ячене, сік (виноградний), какао, чай

Зазначимо, що це просто перелік страв. На один прийом їжі (сніданок обід чи вечерю) їх можуть поєднувати.

Також МОЗ опублікувало технологічні картки з рецептами приготування страв із меню. Вони створені окремо для кожного тижня. Подивитися їх можна за цим посиланням.

До теми В їдальнях вінницьких шкіл і садочків дітям готують їжу на парі

Окрім закладів освіти, його можна використовувати для харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в усіх інших дитячих колективах.

До слова, раніше перша леді Олена Зеленська, яка займається реформою шкільного харчування, розповіла, що шеф-кухар Євген Клопотенко вже почав розробляти нове меню і для дитячих садочків. Але вартість харчування у регіонах буде різною.