МОЗ затвердило осіннє сезонне меню для садочків: перелік страв

9 листопада 2021 , 16:02
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Джерело:

Міністерство охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров’я затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 років для харчування в дошкільних закладах освіти на осінній період.

Відповідний наказ опубліковано на сайті МОЗ. Зазначимо, що затверджене меню є триразовим.

До теми МОЗ опублікувало рецепти страв з нового шкільного меню: що готуватимуть для дітей

Меню можна використовувати як повністю, так і частково, з огляду на смакові уподобання та технологічні можливості конкретних садочків.

У разі внесення змін до меню, їх потрібно погодити з територіальним підрозділом Держпродспоживслужби відповідно до вимог Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Сезонне меню для садочків

Затверджений перелік страв також можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року з урахуванням сезонних продуктів.

Сніданки

  • Каша пшоняна з фруктами, соус фруктовий з морожених фруктів або ягід
  • Омлет
  • Морква тушкована з чорносливом
  • Салат зі свіжих томатів
  • Тюфтелька куряча (з овочами)
  • Каша ячна розсипчаста
  • Рагу із кабачків з томатами
  • Гуляш курячий
  • Каша пшенична розсипчаста з цибулею
  • Каша вівсяна з гарбузом
  • Сирники рожеві (з морквою) та соус яблучний
  • Омлет з морквою
  • Шарлотка з рису та овочів (з капустою цвітною) та соус сметанний
  • Салат морквяно-яблучний з сиром твердим
  • Локшинник з фруктами та соус із сухофруктів
  • Салат з капусти, моркви та яблук
  • Суфле яєчне
  • Ризотто з зеленим горошком та твердим сиром
  • Ікра з буряка
  • Суфле рибне
  • Каша гречана в’язка
  • Салат із свіжих помідорів та огірків
  • Биточок рублений з курятини паровий
  • Ікра овочева
  • Паличка куряча
  • Каша перлова розсипчаста
  • Полента
  • Морква тушкована в сметані
  • Каша "Янтарна" (із пшона з яблуками) та соус фруктовий
  • Салат "Полонинський"
  • Суфле з курятини з цвітною капустою
  • Каша ячна розсипчаста з цибулею
  • Ікра кабачкова
  • Омлет з твердим сиром
  • Каша в’язка пшенична з морквою
  • Баклажани тушковані з помідорами
  • Курка з яблуками в сметані
  • Каша гречана в’язка
  • Капуста цвітна підсмажена в яйці
  • Котлета рибна любительська
  • Каша кукурудзяна розсипчаста
  • Котлета морквяна під сметанним соусом
  • Каша боярська (із пшона з родзинками) та соус із сухофруктів
  • Ікра овочева
  • Пудинг із курятини
  • Каша кукурудзяна з сиром твердим
  • Тюфтелька рибна в сметанно-томатному соусі
  • Каша ячна розсипчаста
  • Пудинг із цвітної капусти
  • Курка по-італійськи (підлива)
  • Каша пшенична розсипчаста з цибулею
  • Салат з варених овочів
  • Яєчня з помідорами
  • Каша вівсяна в’язка
  • Напої: какао, кефір, компот із сушених яблук чи свіжих фруктів, чай (трав’яний), сік (яблучний, апельсиновий), кисіль вишневий

Обід

  • Суп із цвітною капустою зі сметаною
  • Рибна паличка з яйцем
  • Пюре з бобових (гороху або сочевиці) з цибулею
  • Суп овочевий зі сметаною
  • Мафіни з овочами та твердим сиром
  • Салат з зеленого горошку з цибулею
  • Суп картопляний з макаронними виробами
  • Рагу із курятини
  • Плов з родзинками
  • Суп гречаний
  • Шніцель зі свинини
  • Картопля тушкована з цибулею та томатом
  • Борщ український
  • Нагетси курячі
  • Макарони відварені з овочами
  • Суп-пюре гороховий
  • Зрази картопляні з курячим м'ясом «Човники»
  • Бігос овочево-курячий
  • Горошок овочевий відварний
  • Суп болгарський зі сметаною
  • Фішболи в томатному соусі
  • Рагу овочеве з кашею
  • Борщ з картоплею зі сметаною
  • Борщ з картоплею
  • Курятина в сметані
  • Фалафель
  • Салат з червоної квасолі
  • Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною
  • Голубці ліниві з курячим м’ясом
  • Капуста смажена в сухарях (з цвітної капусти)
  • Суп український з галушками
  • М'ясо відварне в кислосолодкому соусі (свинина)
  • Каша ячна в’язка
  • Салат із свіжих огірків
  • Суп-пюре з квасолі зі сметаною
  • Пиріг пастуший з яловичиною
  • Суп рисовий з помідорами та сметаною
  • Рулет рибний
  • Макарони відварні з сиром твердим
  • Суп-пюре з яйцем та фрикаделькою
  • Перець, фарширований курячим м’ясом та рисом
  • Бобові (квасоля) в сметанному соусі
  • Салат із капусти з зеленим горошком
  • Суп гороховий з грінками
  • Вареники з курячим м’ясом
  • Борщ по-бахмацьки зі свіжою чи квашеною капустою
  • Суфле м’ясне (зі свинини) з овочами
  • Каша перлова в’язка
  • Суп польовий із сметаною
  • Гречаник м’ясний з яловичини
  • Бобові з цибулею (сочевиця чи горох)
  • Суп селянський з перловою крупою та сметаною
  • Шніцель рибний натуральний
  • Каша гречана розсипчаста
  • Борщ чернігівський
  • Філе курки запечене під сиром твердим
  • Пюре з бобових (з гороху) з вершковим маслом
  • Буряк тушкований з чорносливом
  • Суп із сочевиці з м'ясною фрикаделькою
  • Макаронник з м'ясом яловичини
  • Борщ полтавський з галушками і сметаною
  • Болоньєзе (зі свинини)
  • Каша перлова в’язка
  • Напої та десерти: фрукти, компот зі свіжих фруктів, мус яблучний з фруктовим соусом, мус плодово-ягідний з фруктовим соусом, кисіль з апельсину, соки.

Вечеря

  • Баклажани запечені кільцями
  • Котлета рублена з курятини
  • Каша гречана розсипчаста
  • Пюре з гарбуза
  • Пудинг сирно-яблучний та соус фруктовий
  • Буряк, тушкований в сметанному соусі
  • Биточок перловий та соус із сухофруктів
  • Яблуко фаршироване сиром кисломолочним
  • Овочі по-карпатськи
  • Суфле з вареного курячого м’яса та рису
  • Гарбуз припущений
  • Гратен "Зебра" (запіканка сирна з какао) та соус із сухофруктів
  • Зрази рисові з овочами та соус сметанний з томатом
  • Печене яблуко
  • Гарбуз, запечений з яйцем
  • Биточок гречаний та соус сметанний
  • Шарлотка яблучна та соус зі слив
  • Горошок овочевий відварний
  • Чахохбілі з куркою
  • Зрази картопляні (з овочами)
  • Буряк тушкований з яблуком
  • Кнелі із курятини з рисом в сметанно-томатному соусі
  • Запіканка овочева
  • Каша гарбузова
  • Зрази з сиру кисломолочного з курагою чи чорносливом
  • Фрукти
  • Пюре бурякове
  • Яєчна кашка та яйце варене
  • Запіканка рисова зі свіжими плодами (фруктами)
  • Кабачок, фарширований овочами та соусом сметанним з томатом
  • Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях
  • Картопляне пюре
  • Каша рисова з гарбузом
  • Вареники ліниві з фруктовим соусом
  • Морква припущена з родзинками
  • Яєчний рулет з фаршем
  • Биточки пшоняні з соусом із сухофруктів
  • Гарбуз запечений з яблуками
  • Пудинг сирно-морквяний та соус фруктовий
  • Перець солодкий підсмажений
  • Зрази з курятини з омлетом та овочами в сметанному соусі
  • Товчанка
  • Напої: молоко кип’ячене, сік (виноградний), какао, чай

Зазначимо, що це просто перелік страв. На один прийом їжі (сніданок обід чи вечерю) їх можуть поєднувати.

Також МОЗ опублікувало технологічні картки з рецептами приготування страв із меню. Вони створені окремо для кожного тижня. Подивитися їх можна за цим посиланням.

До теми В їдальнях вінницьких шкіл і садочків дітям готують їжу на парі

Окрім закладів освіти, його можна використовувати для харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в усіх інших дитячих колективах.

До слова, раніше перша леді Олена Зеленська, яка займається реформою шкільного харчування, розповіла, що шеф-кухар Євген Клопотенко вже почав розробляти нове меню і для дитячих садочків. Але вартість харчування у регіонах буде різною.

Автор: Марія Бондар