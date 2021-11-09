Відповідний наказ опубліковано на сайті МОЗ. Зазначимо, що затверджене меню є триразовим.
До теми МОЗ опублікувало рецепти страв з нового шкільного меню: що готуватимуть для дітей
Меню можна використовувати як повністю, так і частково, з огляду на смакові уподобання та технологічні можливості конкретних садочків.
У разі внесення змін до меню, їх потрібно погодити з територіальним підрозділом Держпродспоживслужби відповідно до вимог Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Сезонне меню для садочків
Затверджений перелік страв також можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року з урахуванням сезонних продуктів.
Сніданки
- Каша пшоняна з фруктами, соус фруктовий з морожених фруктів або ягід
- Омлет
- Морква тушкована з чорносливом
- Салат зі свіжих томатів
- Тюфтелька куряча (з овочами)
- Каша ячна розсипчаста
- Рагу із кабачків з томатами
- Гуляш курячий
- Каша пшенична розсипчаста з цибулею
- Каша вівсяна з гарбузом
- Сирники рожеві (з морквою) та соус яблучний
- Омлет з морквою
- Шарлотка з рису та овочів (з капустою цвітною) та соус сметанний
- Салат морквяно-яблучний з сиром твердим
- Локшинник з фруктами та соус із сухофруктів
- Салат з капусти, моркви та яблук
- Суфле яєчне
- Ризотто з зеленим горошком та твердим сиром
- Ікра з буряка
- Суфле рибне
- Каша гречана в’язка
- Салат із свіжих помідорів та огірків
- Биточок рублений з курятини паровий
- Ікра овочева
- Паличка куряча
- Каша перлова розсипчаста
- Полента
- Морква тушкована в сметані
- Каша "Янтарна" (із пшона з яблуками) та соус фруктовий
- Салат "Полонинський"
- Суфле з курятини з цвітною капустою
- Каша ячна розсипчаста з цибулею
- Ікра кабачкова
- Омлет з твердим сиром
- Каша в’язка пшенична з морквою
- Баклажани тушковані з помідорами
- Курка з яблуками в сметані
- Каша гречана в’язка
- Капуста цвітна підсмажена в яйці
- Котлета рибна любительська
- Каша кукурудзяна розсипчаста
- Котлета морквяна під сметанним соусом
- Каша боярська (із пшона з родзинками) та соус із сухофруктів
- Ікра овочева
- Пудинг із курятини
- Каша кукурудзяна з сиром твердим
- Тюфтелька рибна в сметанно-томатному соусі
- Каша ячна розсипчаста
- Пудинг із цвітної капусти
- Курка по-італійськи (підлива)
- Каша пшенична розсипчаста з цибулею
- Салат з варених овочів
- Яєчня з помідорами
- Каша вівсяна в’язка
- Напої: какао, кефір, компот із сушених яблук чи свіжих фруктів, чай (трав’яний), сік (яблучний, апельсиновий), кисіль вишневий
Обід
- Суп із цвітною капустою зі сметаною
- Рибна паличка з яйцем
- Пюре з бобових (гороху або сочевиці) з цибулею
- Суп овочевий зі сметаною
- Мафіни з овочами та твердим сиром
- Салат з зеленого горошку з цибулею
- Суп картопляний з макаронними виробами
- Рагу із курятини
- Плов з родзинками
- Суп гречаний
- Шніцель зі свинини
- Картопля тушкована з цибулею та томатом
- Борщ український
- Нагетси курячі
- Макарони відварені з овочами
- Суп-пюре гороховий
- Зрази картопляні з курячим м'ясом «Човники»
- Бігос овочево-курячий
- Горошок овочевий відварний
- Суп болгарський зі сметаною
- Фішболи в томатному соусі
- Рагу овочеве з кашею
- Борщ з картоплею зі сметаною
- Борщ з картоплею
- Курятина в сметані
- Фалафель
- Салат з червоної квасолі
- Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною
- Голубці ліниві з курячим м’ясом
- Капуста смажена в сухарях (з цвітної капусти)
- Суп український з галушками
- М'ясо відварне в кислосолодкому соусі (свинина)
- Каша ячна в’язка
- Салат із свіжих огірків
- Суп-пюре з квасолі зі сметаною
- Пиріг пастуший з яловичиною
- Суп рисовий з помідорами та сметаною
- Рулет рибний
- Макарони відварні з сиром твердим
- Суп-пюре з яйцем та фрикаделькою
- Перець, фарширований курячим м’ясом та рисом
- Бобові (квасоля) в сметанному соусі
- Салат із капусти з зеленим горошком
- Суп гороховий з грінками
- Вареники з курячим м’ясом
- Борщ по-бахмацьки зі свіжою чи квашеною капустою
- Суфле м’ясне (зі свинини) з овочами
- Каша перлова в’язка
- Суп польовий із сметаною
- Гречаник м’ясний з яловичини
- Бобові з цибулею (сочевиця чи горох)
- Суп селянський з перловою крупою та сметаною
- Шніцель рибний натуральний
- Каша гречана розсипчаста
- Борщ чернігівський
- Філе курки запечене під сиром твердим
- Пюре з бобових (з гороху) з вершковим маслом
- Буряк тушкований з чорносливом
- Суп із сочевиці з м'ясною фрикаделькою
- Макаронник з м'ясом яловичини
- Борщ полтавський з галушками і сметаною
- Болоньєзе (зі свинини)
- Каша перлова в’язка
- Напої та десерти: фрукти, компот зі свіжих фруктів, мус яблучний з фруктовим соусом, мус плодово-ягідний з фруктовим соусом, кисіль з апельсину, соки.
Вечеря
- Баклажани запечені кільцями
- Котлета рублена з курятини
- Каша гречана розсипчаста
- Пюре з гарбуза
- Пудинг сирно-яблучний та соус фруктовий
- Буряк, тушкований в сметанному соусі
- Биточок перловий та соус із сухофруктів
- Яблуко фаршироване сиром кисломолочним
- Овочі по-карпатськи
- Суфле з вареного курячого м’яса та рису
- Гарбуз припущений
- Гратен "Зебра" (запіканка сирна з какао) та соус із сухофруктів
- Зрази рисові з овочами та соус сметанний з томатом
- Печене яблуко
- Гарбуз, запечений з яйцем
- Биточок гречаний та соус сметанний
- Шарлотка яблучна та соус зі слив
- Горошок овочевий відварний
- Чахохбілі з куркою
- Зрази картопляні (з овочами)
- Буряк тушкований з яблуком
- Кнелі із курятини з рисом в сметанно-томатному соусі
- Запіканка овочева
- Каша гарбузова
- Зрази з сиру кисломолочного з курагою чи чорносливом
- Фрукти
- Пюре бурякове
- Яєчна кашка та яйце варене
- Запіканка рисова зі свіжими плодами (фруктами)
- Кабачок, фарширований овочами та соусом сметанним з томатом
- Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях
- Картопляне пюре
- Каша рисова з гарбузом
- Вареники ліниві з фруктовим соусом
- Морква припущена з родзинками
- Яєчний рулет з фаршем
- Биточки пшоняні з соусом із сухофруктів
- Гарбуз запечений з яблуками
- Пудинг сирно-морквяний та соус фруктовий
- Перець солодкий підсмажений
- Зрази з курятини з омлетом та овочами в сметанному соусі
- Товчанка
- Напої: молоко кип’ячене, сік (виноградний), какао, чай
Зазначимо, що це просто перелік страв. На один прийом їжі (сніданок обід чи вечерю) їх можуть поєднувати.
Також МОЗ опублікувало технологічні картки з рецептами приготування страв із меню. Вони створені окремо для кожного тижня. Подивитися їх можна за цим посиланням.
До теми В їдальнях вінницьких шкіл і садочків дітям готують їжу на парі
Окрім закладів освіти, його можна використовувати для харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в усіх інших дитячих колективах.
До слова, раніше перша леді Олена Зеленська, яка займається реформою шкільного харчування, розповіла, що шеф-кухар Євген Клопотенко вже почав розробляти нове меню і для дитячих садочків. Але вартість харчування у регіонах буде різною.