МОЗ оновило протиепідемічні заходи для закладів освіти: що мають робити директори

Для запобігання ускладнення епідемічної ситуації МОЗ оновило заходи безпеки у школах, коледжах та вишах. Документ, зокрема, визначає і обов'язки директорів, які відповідають за організацію навчання у закладах освіти.
Відповідну постанову МОЗ підписав заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Натомість стара постанова від 22 серпня 2020 року втратила чинність.
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Згідно з документом, керівники закладів шкіл, профтехів, коледжів та вишів мають забезпечити належні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації з COVID-19.
Зокрема, директор та медичний персонал закладу освіти мають забезпечити:
- щоденний контроль за виконанням заходів;
- проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусу у закладі освіти;
- розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації через випадки захворювання на COVID-19 серед учнів та вчителів;
- недопущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції відповідно до стандартів у сфері охорони здоров'я;
- проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Зокрема, допускати персонал закладу освіти до роботи можна лише за умови використання засобів індивідуального захисту.
Якщо у школі, коледжі чи виші виявлять співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2° C або з симптомами коронавірусу, то його не можна допускати до роботи.
Додамо, що всіх працівників закладу освіти мають забезпечити засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.
Окрім того, керівник закладу освіти забезпечує:
- організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту;
- проведення навчання працівників щодо використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;
- необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни;
- обмеження проведення масових заходів в закритих приміщеннях (окрім педрад, засідання ректоратів, конкурсних комісій, колективних конференцій тощо);
- медичні пункти закладу необхідними засобами та обладнанням.
Також документ визначає вимоги до організації харчування в закладах освіти та вимоги до транспорту, який перевозить дітей та працівників.
До слова, керівник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що у деяких західних регіонах школам доведеться продовжити навчання, якщо там встановлювали додаткові канікули. Але таке рішення приймає керівництво закладу освіти.