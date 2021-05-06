Відповідну постанову МОЗ підписав заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Натомість стара постанова від 22 серпня 2020 року втратила чинність.

До теми В яких містах учні повернулися до шкіл після карантину: перелік

Згідно з документом, керівники закладів шкіл, профтехів, коледжів та вишів мають забезпечити належні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації з COVID-19.

Зокрема, директор та медичний персонал закладу освіти мають забезпечити:

щоденний контроль за виконанням заходів; проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусу у закладі освіти; розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації через випадки захворювання на COVID-19 серед учнів та вчителів; недопущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції відповідно до стандартів у сфері охорони здоров'я; проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, допускати персонал закладу освіти до роботи можна лише за умови використання засобів індивідуального захисту.

Якщо у школі, коледжі чи виші виявлять співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2° C або з симптомами коронавірусу, то його не можна допускати до роботи.

Додамо, що всіх працівників закладу освіти мають забезпечити засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

Окрім того, керівник закладу освіти забезпечує:

організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту;

проведення навчання працівників щодо використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;

необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни;

обмеження проведення масових заходів в закритих приміщеннях (окрім педрад, засідання ректоратів, конкурсних комісій, колективних конференцій тощо);

медичні пункти закладу необхідними засобами та обладнанням.

Також документ визначає вимоги до організації харчування в закладах освіти та вимоги до транспорту, який перевозить дітей та працівників.

До слова, керівник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що у деяких західних регіонах школам доведеться продовжити навчання, якщо там встановлювали додаткові канікули. Але таке рішення приймає керівництво закладу освіти.