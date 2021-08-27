МОЗ затвердило нові карантинні заходи в дитячих садочках: що змінилося

Міністерство охорони здоров’я затвердило нові протиепідемічні заходи у дитячих садочках. Чи будуть діти носити маски та чи мірятимуть їм температуру на вході в заклад освіти – читайте у статті.

Це положення внесло зміни в карантинні заходи у дошкільних закладах освіти, які були затверджені раніше.

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Нові карантинні правила у садочках

Тепер перевіряти температуру у дітей мають лише при вході у заклад . Хоча раніше температурний скринінг мали проводити кожні 4 години і записувати показники у журнал.

. Хоча раніше температурний скринінг мали проводити кожні 4 години і записувати показники у журнал. Після виявлення в дитини симптомів COVID-19 у кімнаті, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію висококонтактних поверхонь.

Також тепер дозволено використовувати багаторазові (тканинні) рушники та килими з довгим ворсом. Раніше це було заборонено.

Чи мають вихователі та діти носити маски

Діти можуть бути без масок. Вихователі також не мають одягати маски та рукавички під час проведення занять.

Проте засоби індивідуального захисту (маски та рукавички) вихователям та працівникам необхідно одягати під час спілкування між собою та пересування приміщеннями закладу.

А після зняття маски чи рукавичок та перед одяганням нових працівники мають мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.

Які правила залишилися у садочках

Потрібно провітрювати приміщення протягом 15 хвилин перед відкриттям садочку та протягом дня.

Якщо виявлять працівника з симптомами коронавірусу, то його не повинні допускати до роботи у садочку.

Треба обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (проте можна проводити педради чи інші необхідні для навчання заходи).

(нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (проте можна проводити педради чи інші необхідні для навчання заходи). Вихователь забирає дитину від батьків поза межами садочку. Батьки за потреби можуть зайти до приміщення, але тоді варто перебувати в масках.

В садочку повинні бути дезінфектори, миючі засоби тощо.

Також на час карантину і надалі заборонено використання м’яких іграшок та проведення батьківських зборів (це можна робити лише дистанційно).

Зазначимо, що Сергій Шкарлет запевнив, що школярі розпочнуть навчання очно без дистанційних уроків. Він переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності діти з садочків, учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть відвідувати заклади освіти.

До слова, у Києві у випадку нової хвилі коронавірусу не планують знову закривати дитячі садочки та початкові школи на карантин. Адже наразі в столиці кожен другий працівник закладів освіти пройшов повну вакцинацію від COVID-19.