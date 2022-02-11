МОЗ затвердило нове зимове меню для дитячих садочків: що готуватимуть
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров’я затвердило триразове зимове меню для дитячих садочків. Це сезонне чотиритижневе меню, яке має 160 рецептів.
У меню для садочків є п’ять варіантів страв на кожен прийом їжі – сніданок, обід і вечеря.
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Технічні картки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса нетто, енергетична цінність продуктів тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.
Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, проте з використанням сезонних продуктів.
Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів. Проте варто пам’ятати, що у разі внесення змін, меню потрібно погодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.
Також це меню можна використовувати для харчування дітей віком від 1 до 7 років у закладах відпочинку та оздоровлення.
Дивіться деякі страви з нового меню у садочках / Скріншоти
До слова, у дитячих садках режим харчування визначається тривалістю перебування дітей у них:
- до 4 годин – харчування можна не організовувати (рішення ухвалює засновник, а також враховується заява батьків);
- від 4 до 8 годин – дво- або одноразове харчування;
- від 8 до 12 годин – триразове харчування;
- понад 12 годин – чотириразове харчування;
- цілодобово – п’ятиразове харчування.
Інтервал між прийомами їжі у дошкільнят має бути 3 – 4 години. Обід не може тривати менше 25 хвилин, а інше приймання їжі – менше 20 хвилин.