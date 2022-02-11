У меню для садочків є п’ять варіантів страв на кожен прийом їжі – сніданок, обід і вечеря.

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Технічні картки містять перелік страв, всі необхідні параметри і розрахунки (маса нетто, енергетична цінність продуктів тощо), вимоги до продуктів. Також у них запропоновані процеси приготування та температурні режими.

Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, проте з використанням сезонних продуктів.

Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів. Проте варто пам’ятати, що у разі внесення змін, меню потрібно погодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби.

Також це меню можна використовувати для харчування дітей віком від 1 до 7 років у закладах відпочинку та оздоровлення.

Дивіться деякі страви з нового меню у садочках / Скріншоти

Повне меню для дитячих садочків – читайте за посиланням.

До слова, у дитячих садках режим харчування визначається тривалістю перебування дітей у них:

до 4 годин – харчування можна не організовувати (рішення ухвалює засновник, а також враховується заява батьків);

від 4 до 8 годин – дво- або одноразове харчування;

від 8 до 12 годин – триразове харчування;

понад 12 годин – чотириразове харчування;

цілодобово – п’ятиразове харчування.

Інтервал між прийомами їжі у дошкільнят має бути 3 – 4 години. Обід не може тривати менше 25 хвилин, а інше приймання їжі – менше 20 хвилин.