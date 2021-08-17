МОЗ спонукатиме вчителів вакцинуватися до 1 вересня

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що будуть спонукати якомога більше освітян до вакцинації проти COVID-19. Все для того, щоб 1 вересня відбулося, і діти пішли до школи.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що держава не повинна стикатися з ситуацією, коли освітяни не хочуть вакцинуватися. Адже більша частина спалахів коронавірусу була пов'язана саме із закладами освіти.

До теми У МОН спростували фейк про скасування навчання з 1 вересня

За його словами, спалах виникав не серед учнів, а саме серед персоналу, який працює в закладах освіти.

"Освітяни – одна з ключових груп ризику, і кожна родина в Україні, мабуть, хоче, щоб 1 вересня відбулося і дитина пішла в школу”, – наголосив Кузін.

Кузін переконаний, що якщо буде більшість вакцинованих вчителів, то не буде спалаху COVID-19 у кожній школі. Це є умовою безпечного перебування учнів і безпечного освітнього процесу. Тому МОЗ буде максимально спонукати освітян вакцинуватися.

До 1 вересня у нас ще два тижні. CoronaVaс має 14 днів інтервалу між дозами, тому я закликав би всіх педагогів, які ще не вакцинувалися, перед 1 вересня щепитися,

– підсумував він.

Зазначимо, що станом на 15 серпня в Україні пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 майже 333 тисячі освітян. Ще приблизно 132,7 тисяч вчителів отримали першу дозу та очікують другої.

Тобто якщо у 2019 році у сфері освіти працювали понад 1,3 мільйона осіб, то виходить, що одну або дві дози вакцини від COVID отримали приблизно 35% освітян, а повністю вакциновані лише 25%.

Чому у школах норма саме 80% вакцинованих вчителів

Санлікар наголосив, що наразі норма у 80% вакцинованих педагогів, за якою заклади освіти зможуть працювати при посиленні карантині, спрямована на те, щоб зробити школу безпечним середовищем.

Він зауважив, що у МОЗ також розуміють медичні протипоказання для різних людей.

Наприклад, вчитель не може вакцинуватися в рамках наявних соматичних захворювань. Саме тому і був залишений оцей відсоток 20%. Це на усі випадки, які пов'язані з алергічною реакцією чи медичними протипоказами,

– заявив Кузін.

На його думку, ця норма є виправданою. Мовляв, ми не повинні стикатися з ситуацією, коли освітяни не хочуть вакцинуватися, адже через це дітей не будуть пускати до школи, бо вона буде зачиненою.

Читайте також На Тернопільщині невакциновані вчителі будуть змушені щотижня робити ПЛР-тести

До слова, Раніше міністр запевнив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків.

У Міносвіти готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

Окрім того, у жовтій та помаранчевій зоні школи можуть працювати у звичному режимі за умови, якщо там є 80% вакцинованих вчителів.