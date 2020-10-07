Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію пізнавальних коміксів про коронавірус для школярів. Вони показують дітям, чому необхідно носити захисні маски та користуватись антисептиками.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство освіти і науки.

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МОЗ наголошує, що ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І треба частіше про них нагадувати школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять за партами та користуються шкільним приладдям.

Цікаво, що комікси МОН буде розсилати в українські школи та поширюватиме у соцмережах.

Дивіться комікси для школярів про коронавірус:



Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ



Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ



Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ



Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ



Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ