МОЗ розробило серію коміксів для школярів про коронавірус: цікаві ілюстрації
Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію пізнавальних коміксів про коронавірус для школярів. Вони показують дітям, чому необхідно носити захисні маски та користуватись антисептиками.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство освіти і науки.
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МОЗ наголошує, що ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І треба частіше про них нагадувати школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять за партами та користуються шкільним приладдям.
Цікаво, що комікси МОН буде розсилати в українські школи та поширюватиме у соцмережах.
Дивіться комікси для школярів про коронавірус:
Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ
Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ
Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ
Комікси для дітей про коронавірус / Фото МОЗ
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