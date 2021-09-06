У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв. А навчальний формат залежить від того, в якій зоні перебуває регіон із закладами освіти.

До теми Батьки мають право вимагати, щоб вчитель був вакцинований, – інфекціоністка

Навчання в зеленій зоні

У зеленому рівні епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі.

Але варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Навчання в жовтій та помаранчевий зоні

При жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80 % персоналу.

Навчання забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і очно з дотриманням протиепідемічних вимог та правил дистанціювання. Рішення про організацію навчання ухвалює педрада навчального закладу.

Навчання в червоній зоні

При червоному рівні епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім:

вихованців садочків,

вихованців спеціальних закладів освіти,

учнів 1–4 класів шкіл,

але лише за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається дистанційно.

До слова, у школі учні початкової школи навчаються без масок. А старші учні надягають маски тільки на перервах. Вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.