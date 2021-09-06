У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв. А навчальний формат залежить від того, в якій зоні перебуває регіон із закладами освіти.
До теми Батьки мають право вимагати, щоб вчитель був вакцинований, – інфекціоністка
Навчання в зеленій зоні
У зеленому рівні епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) відвідування шкіл та вишів дозволено у звичайному режимі.
Але варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.
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Навчання в жовтій та помаранчевий зоні
При жовтому та помаранчевому рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано понад 80 % персоналу.
Навчання забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і очно з дотриманням протиепідемічних вимог та правил дистанціювання. Рішення про організацію навчання ухвалює педрада навчального закладу.
Навчання в червоній зоні
При червоному рівні епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім:
- вихованців садочків,
- вихованців спеціальних закладів освіти,
- учнів 1–4 класів шкіл,
але лише за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається дистанційно.
До слова, у школі учні початкової школи навчаються без масок. А старші учні надягають маски тільки на перервах. Вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток.
Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.
Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.