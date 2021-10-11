МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілококу. Що буде з співробітниками, у яких знайдуть інфекцію, – читайте у статті.
У МОЗ уточнили, що виявлені носії інфекції золотистого стафілококу будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.
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У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Реформа шкільного харчування".
У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм – люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока,
– сказав міністр.
Тому МОЗ прийняло рішення ввести додатковий контроль і почати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій.
Випадки отруєння у школах та садочках
- У Хмельницькому на початку вересня у навчально-виховному об'єднанні №1 "Школа – дитячий садок" отруїлись понад 90 учнів. Виявилось, що працівники харчоблоку були носіями золотистого стафілококу.
- У Чорноморську, що в Одеській області, до медиків звернулися батьки шести дітей. У малечі виявили діагноз "гостра кишкова інфекція". Усі вони були вихованцями одного садочку.
- В одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з'явилась діарея та блювання. Згодом в однієї хворої виявили кишкову інфекцію. Керівництву гімназії виписали штраф у понад 30 тисяч.
- На Прикарпатті отруїлися 18 дітей та один дорослий, які напередодні святкували 1 вересня. Правоохоронці відкрили кримінальну справу та встановлюють всі обставини госпіталізації дітей. Деталі – читайте тут.