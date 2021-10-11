У МОЗ уточнили, що виявлені носії інфекції золотистого стафілококу будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

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У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Реформа шкільного харчування".

У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм – люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока,

– сказав міністр.

Тому МОЗ прийняло рішення ввести додатковий контроль і почати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій.

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