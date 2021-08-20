У МОЗ проведуть конкурс для шкіл, в яких вакциновано 80% педагогів: що можна виграти

Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких буде вакциновано 80% персоналу. Зокрема, школи можуть виграти комп'ютери та роутери.

МОЗ закликає школи з рівнем вакцинації від 80% подаватися на конкурс "Вакциновані та відкриті". У ньому можна виграти комп'ютери, різну гарнітуру і роутери.

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Серед таких шкіл розіграють три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів. А також ще 15 наборів – по 10 гарнітур і роутеру.

Школу для участі в конкурсі можна зареєструвати до 29 вересня за цим посиланням. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.

До слова, світній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.

Проте наразі вакцинація педагогів не є обов’язковою і залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.

Зазначимо, що станом на 15 серпня в Україні пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 майже 333 тисячі освітян (25% вчителів). Ще приблизно 132,7 тисяч вчителів отримали першу дозу та очікують другої (це приблизно 35% освітян).

Текст публікації МОЗ:

У вашій школі вакцинували 80% працівників? Тоді подавайтесь на конкурс "Вакциновані й відкриті" та вигравайте комп’ютери, гарнітури та роутери для ваших безпечних закладів.

На вас чекають:

3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.

15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за посиланням. Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року. На результати очікуйте 3 жовтня 2021 року, в День вчителя.