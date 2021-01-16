Якщо з наступного тижня учні початкової школи повернуться до звичайного режиму навчання, то це може нівелювати результати жорсткого локдауну. У МОЗ рекомендували місцевій владі порадитись з епідеміологами перед тим, як ухвалювати неправильні рішення.

Інфікування серед дітей останнім часом зростає

У МОЗ зазначили, що рівень інфікування коронавірусом серед дітей продовжує зростати. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте також Коронавірус в Україні: 7 729 нових випадків за добу

У листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості, у грудні підвищився до 5,9%.

Я розумію батьків та вчителів – усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння. Карантин триватиме до 24 січня, результатом його дотримання стане спроможна витримувати подальше навантаження медична система,

– написав Степанов.

Чинники проти передчасного початку навчання:

Зростання рівня інфікування серед дітей.

Інкубаційний період захворювань, який ще триває після новорічних та різдвяних свят.

Безсимптомний перебіг коронавірусу у дітей, отже можливість перехресного зараження.

Можливість інфікування дітьми груп ризику.

Зверніть увагу! З часу початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 62 333 дитини. За останню добу недугу виявили у 245 дітей.

Що відомо про карантин та локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу