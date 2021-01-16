У МОЗ проти передчасного повернення початкової школи до навчання
Якщо з наступного тижня учні початкової школи повернуться до звичайного режиму навчання, то це може нівелювати результати жорсткого локдауну. У МОЗ рекомендували місцевій владі порадитись з епідеміологами перед тим, як ухвалювати неправильні рішення.
Інфікування серед дітей останнім часом зростає
У МОЗ зазначили, що рівень інфікування коронавірусом серед дітей продовжує зростати. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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У листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості, у грудні підвищився до 5,9%.
Я розумію батьків та вчителів – усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння. Карантин триватиме до 24 січня, результатом його дотримання стане спроможна витримувати подальше навантаження медична система,
– написав Степанов.
Чинники проти передчасного початку навчання:
- Зростання рівня інфікування серед дітей.
- Інкубаційний період захворювань, який ще триває після новорічних та різдвяних свят.
- Безсимптомний перебіг коронавірусу у дітей, отже можливість перехресного зараження.
- Можливість інфікування дітьми груп ризику.
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