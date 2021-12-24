У МОЗ відповіли, чи закриватимуть школи у випадку масового поширення Омікрону

Головний санітарний лікар висловився про обмеження для шкіл у разі поширення Омікрону. За його словами, все залежить від епідемічної ситуації.

Закриття шкіл не виключене. Втім, при ухваленні рішень будуть зважати на показники щодо коронавірусу, поясни заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

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Кузін: Закриття шкіл – поки недоцільне

Він зауважив, що у випадку зі штамом Дельта лунали серйозні заяви про захворюваність та важкий перебіг саме у дітей. При цьому, під час останньої хвилі коронавірусу в Україні такого не фіксували. Втім, попередні дані зі всього світу свідчать про те, що у статистиці захворюваності на COVID-19 штаму Омікрон немає зміщень у бік молодшого населення.

Про штам Омікрон поки що немає відомостей, що захворюваність серед дітей є превалюючою. Тому закриття шкіл не виглядає доцільним,

– пояснив Кузін.

Дистанційна освіта не замінить звичайну

Заступник міністра звернув увагу на останні заяви ВООЗ та ЮНІСЕФ. Там застерігають, що дистанційна освіта не зможе повноцінно замінити звичайну. Ба більше, такий формат негативно впливає на якість навчання та соціалізацію дитини. Тож в цих організаціях закликають закривати школи останніми, а відкривати – першими.