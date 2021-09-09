МОЗ перевірятиме, чи справжні у вчителів довідки про вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я буде перевіряти на достовірність документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації, які надають працівники шкіл.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що по кожній школі МОЗ вже зібрало додаткову інформацію щодо кількості персоналу та працівників шкіл, які вже вакцинувалися проти COVID-19.

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При цьому керівництво МОЗ співпрацює з представниками Міністерством внутрішніх справ та Служби безпеки стосовно перевірок документів, які надають працівники навчальних закладів.

За словами Кузіна, МОЗ отримує довідки про медичні протипокази до вакцинації, а інколи навіть підроблені довідки, які пред’являються в закладах освіти.

Вв нас налагоджена співпраця з МВС і СБУ, щоби не лише перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з’ясовувати, де вони були придбані,

– заявив Кузін.

Наразі за створення та розповсюдження підроблених документів, які стосуються санітарних обмежень чи протидії захворюванням, в Україні встановлена кримінальна відповідальність.

Санлікар додав, що подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти, а інформацію будуть оновлювати щотижнево.

Водночас освітній омбудсмен вважає, що інформація про вакцинованих педпрацівників повинна бути деперсоніфікованою. Тобто медичні заклади мають повідомляти школам, скільки в них вакцинованих вчителів, але не називати їхніх імен.

До слова, очільник МОЗ запевнив, що наступний тиждень буде діяти ще зелена зона, тож заклади освіти і надалі можуть працювати очно. "В понеділок, 13 вересня, ми не переходимо в жовтий рівень. Тому наступний тиждень вся країна буде спокійно працювати в зеленій зоні", – наголосив Віктор Ляшко.