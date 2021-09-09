Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що по кожній школі МОЗ вже зібрало додаткову інформацію щодо кількості персоналу та працівників шкіл, які вже вакцинувалися проти COVID-19.

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При цьому керівництво МОЗ співпрацює з представниками Міністерством внутрішніх справ та Служби безпеки стосовно перевірок документів, які надають працівники навчальних закладів.

За словами Кузіна, МОЗ отримує довідки про медичні протипокази до вакцинації, а інколи навіть підроблені довідки, які пред’являються в закладах освіти.

Вв нас налагоджена співпраця з МВС і СБУ, щоби не лише перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з’ясовувати, де вони були придбані,

– заявив Кузін.

Наразі за створення та розповсюдження підроблених документів, які стосуються санітарних обмежень чи протидії захворюванням, в Україні встановлена кримінальна відповідальність.

Санлікар додав, що подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти, а інформацію будуть оновлювати щотижнево.

Водночас освітній омбудсмен вважає, що інформація про вакцинованих педпрацівників повинна бути деперсоніфікованою. Тобто медичні заклади мають повідомляти школам, скільки в них вакцинованих вчителів, але не називати їхніх імен.

До слова, очільник МОЗ запевнив, що наступний тиждень буде діяти ще зелена зона, тож заклади освіти і надалі можуть працювати очно. "В понеділок, 13 вересня, ми не переходимо в жовтий рівень. Тому наступний тиждень вся країна буде спокійно працювати в зеленій зоні", – наголосив Віктор Ляшко.