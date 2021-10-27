МОЗ опублікувало рецепти страв з нового шкільного меню: що готуватимуть для дітей

27 жовтня 2021 , 10:25
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Джерело:

Міністерство охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я опублікувало рецепти нового шкільного меню. Документи містять детальні пояснення з приготування страв із зазначенням маси продуктів на одну порцію. Що готуватимуть для дітей – читайте у статті.

Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко з командою Cult Food. А шаблони рецептів розробляли спеціалісти Інституту харчових технологій, вони пройшли експертизу в Інституті громадського здоров’я.

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Документи містять рецепти приготування різноманітних страв із зазначенням маси продуктів на одну порцію. Зокрема, вказано як приготувати зелений борщ зі шпинатом, морквяний, картопляний або сочевичний крем-суп.

Де знайти рецепти? У МОЗ наголосили, що документи є у вільному доступі, будь-яка школа може використовувати їх. А найбільший плюс – це те, що їх не потрібно повторно погоджувати. Всі рецепти страв з шкільного меню – дивіться за цим посиланням.

Страви та вироби з цієї технологічної документації можна вносити до будь-якого сезонного меню, зокрема і зимового. В ній наведено всі необхідні розрахунки, зазначені процеси приготування та температурні режими,
– додали у відомстві.


Як приготувати учням борщ з картоплею / Рецепт від Клопотенка / Дані: МОЗ

Також є рецепти безглютенових страви та інструкції, як таку їжу готувати.

Чим годуватимуть дітей у школах

Перші страви:

  • Суп овочевий,
  • Мінестроне,
  • Бульйон овочевий,
  • Суп Авголемоно,
  • Суп з крупою перловою або рисовою та томатом,
  • Суп гороховий,
  • Борщ з картоплею,
  • Полтавський борщ зі сливовим варенням,
  • Зелений борщ зі шпинатом
  • Морквяний / картопляний крем-суп,
  • Суп з квасолі,
  • Суп білий з галушками,
  • Капусняк з гарбузом,
  • Сочевичний суп-пюре.

Страви з яєць:

  • Скрамбл (звичайний і безглютеновий),
  • Пухкий омлет з орегано (звичайний і безглютеновий),
  • Фріттата.

Основні страви з м’яса та риби:

  • Пастуший пиріг з куркою,
  • Тушкована капуста з овочами та м’ясом,
  • Куліш з курячим м’ясом,
  • Плов з курячим м’ясом,
  • Чилі кон карне з куркою,
  • Котлета по-міланськи з сиром,
  • Курячі нагетси,
  • Курка по-італійськи,
  • Курячий шніцель,
  • Запечене філе курки з орегано,
  • Куряче стегно в гірчичному соусі,
  • Курка запечена в імбирному соусі,
  • Печеня по-домашньому з куркою,
  • Курка тушкована в соусі гуляш з кмином,
  • Бігос з гречкою та курячим м'ясом,
  • Чахохбілі з куркою.
  • Ліниві голубці з яловичиною,
  • Плов з булгуру та свинини,
  • Болоньєзе,
  • Кебаб з сиром,
  • Бефстроганов з вареною яловичиною,
  • Гуляш з вареної яловичини,
  • Китайська печеня зі свининою,
  • Французька печеня з яловичиною,
  • Верещака з яловичини,
  • Печеня по-домашньому зі свинини,
  • Чилі кон карне з яловичиною.
  • Рибні нагетси,
  • Риба запечена з морквою та цибулею,
  • Риба тушкована з овочами у томаті,
  • Минтай, запечений у соусі “Бешамель”,
  • Рибні фрикадельки,
  • Рибні стіки,
  • Рибні котлети,
  • Рибний закритий пиріг зі спеціями.

Гарніри:

  • Овочі з соусом "Бешамель",
  • Товчанка,
  • Пшоняна каша з квашеною капустою,
  • Горохове пюре з зеленого гороху,
  • Горохове пюре з чорносливом,
  • Лобіо з квасолею,
  • Сочевиця зі спеціями
  • Квасоля біла / червона,
  • Кус-кус,
  • Галушки,
  • Ньоки картопляні (галушки),
  • Рис з кмином / з ореганом,
  • Відварена картопля,
  • Гречана каша з чебрецем,
  • Булгур,
  • Овочева паелья з куркумою (морква, цибуля),
  • Гречка з томатною пастою,
  • Каша пшенична,
  • Картопляне пюре з орегано,
  • Банош,
  • Овочеве соте,
  • Овочеве рагу з зеленим горошком,
  • Кабачки в панірувальних сухарях,
  • Різотто з зеленим горошком та твердим сиром.

Десерти:

  • Запіканка сирна / рисова з ягідним кюлі
  • Мак енд чіз,
  • Пан де калатрава,
  • Манний пудинг,
  • Бланманже,
  • Оладки кукурудзяні з манкою,
  • Панкейки бурякові,
  • Яблуко запечене з сиром,
  • Яблуко каркаде,
  • Шуліки з маком,
  • Печиво цитрусове,
  • Печиво вівсяне,
  • Ліниві вареники,
  • Сінабон з корицею,
  • Вертута з яблуком,
  • Тост з гороховим пюре та яйцем,
  • Запіканка морквяно-яблучна,
  • Запіканка сирна з яблуком та морквою,
  • Запіканка сирна з бананом та сметаною,
  • Кіфлик,
  • Львівський сирник з морквою,
  • Вегетаріанський закритий пиріг,
  • Запіканка пшоняна з гарбузом.

Безглютенові кондитерські вироби:

  • Бісквіт банановий безглютеновий,
  • Булочки з корицею безглютенові
  • Млинчики безглютенові.

Напої:

  • Компот з ягодами та м'ятою,
  • Узвар,
  • Кисіль вишневий,
  • Какао з молоком,
  • Напій з шипшини,
  • Чай масала,
  • Чай з липою / з мелісою,
  • Сік: яблучний, томатний, виноградний, морквяний, сливовий, абрикосовий.

Що відомо про нове шкільне меню

У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грам на день на 25 грам. Добовий обсяг солі становитиме не більше 5 грам. Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими.

Окрім того, раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

  • м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
  • непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
  • непастеризовані соки, газовані напої та кава.
  • рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
  • продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
  • також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.
Автор: Марія Бондар