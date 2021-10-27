МОЗ опублікувало рецепти страв з нового шкільного меню: що готуватимуть для дітей
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров'я опублікувало рецепти нового шкільного меню. Документи містять детальні пояснення з приготування страв із зазначенням маси продуктів на одну порцію. Що готуватимуть для дітей – читайте у статті.
Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко з командою Cult Food. А шаблони рецептів розробляли спеціалісти Інституту харчових технологій, вони пройшли експертизу в Інституті громадського здоров’я.
До теми Що їдять українські школярі: результати дослідження в картинках від ЮНІСЕФ
Документи містять рецепти приготування різноманітних страв із зазначенням маси продуктів на одну порцію. Зокрема, вказано як приготувати зелений борщ зі шпинатом, морквяний, картопляний або сочевичний крем-суп.
Де знайти рецепти? У МОЗ наголосили, що документи є у вільному доступі, будь-яка школа може використовувати їх. А найбільший плюс – це те, що їх не потрібно повторно погоджувати. Всі рецепти страв з шкільного меню – дивіться за цим посиланням.
Страви та вироби з цієї технологічної документації можна вносити до будь-якого сезонного меню, зокрема і зимового. В ній наведено всі необхідні розрахунки, зазначені процеси приготування та температурні режими,
– додали у відомстві.
Як приготувати учням борщ з картоплею / Рецепт від Клопотенка / Дані: МОЗ
Також є рецепти безглютенових страви та інструкції, як таку їжу готувати.
Чим годуватимуть дітей у школах
Перші страви:
- Суп овочевий,
- Мінестроне,
- Бульйон овочевий,
- Суп Авголемоно,
- Суп з крупою перловою або рисовою та томатом,
- Суп гороховий,
- Борщ з картоплею,
- Полтавський борщ зі сливовим варенням,
- Зелений борщ зі шпинатом
- Морквяний / картопляний крем-суп,
- Суп з квасолі,
- Суп білий з галушками,
- Капусняк з гарбузом,
- Сочевичний суп-пюре.
Страви з яєць:
- Скрамбл (звичайний і безглютеновий),
- Пухкий омлет з орегано (звичайний і безглютеновий),
- Фріттата.
Основні страви з м’яса та риби:
- Пастуший пиріг з куркою,
- Тушкована капуста з овочами та м’ясом,
- Куліш з курячим м’ясом,
- Плов з курячим м’ясом,
- Чилі кон карне з куркою,
- Котлета по-міланськи з сиром,
- Курячі нагетси,
- Курка по-італійськи,
- Курячий шніцель,
- Запечене філе курки з орегано,
- Куряче стегно в гірчичному соусі,
- Курка запечена в імбирному соусі,
- Печеня по-домашньому з куркою,
- Курка тушкована в соусі гуляш з кмином,
- Бігос з гречкою та курячим м'ясом,
- Чахохбілі з куркою.
- Ліниві голубці з яловичиною,
- Плов з булгуру та свинини,
- Болоньєзе,
- Кебаб з сиром,
- Бефстроганов з вареною яловичиною,
- Гуляш з вареної яловичини,
- Китайська печеня зі свининою,
- Французька печеня з яловичиною,
- Верещака з яловичини,
- Печеня по-домашньому зі свинини,
- Чилі кон карне з яловичиною.
- Рибні нагетси,
- Риба запечена з морквою та цибулею,
- Риба тушкована з овочами у томаті,
- Минтай, запечений у соусі “Бешамель”,
- Рибні фрикадельки,
- Рибні стіки,
- Рибні котлети,
- Рибний закритий пиріг зі спеціями.
Гарніри:
- Овочі з соусом "Бешамель",
- Товчанка,
- Пшоняна каша з квашеною капустою,
- Горохове пюре з зеленого гороху,
- Горохове пюре з чорносливом,
- Лобіо з квасолею,
- Сочевиця зі спеціями
- Квасоля біла / червона,
- Кус-кус,
- Галушки,
- Ньоки картопляні (галушки),
- Рис з кмином / з ореганом,
- Відварена картопля,
- Гречана каша з чебрецем,
- Булгур,
- Овочева паелья з куркумою (морква, цибуля),
- Гречка з томатною пастою,
- Каша пшенична,
- Картопляне пюре з орегано,
- Банош,
- Овочеве соте,
- Овочеве рагу з зеленим горошком,
- Кабачки в панірувальних сухарях,
- Різотто з зеленим горошком та твердим сиром.
Десерти:
- Запіканка сирна / рисова з ягідним кюлі
- Мак енд чіз,
- Пан де калатрава,
- Манний пудинг,
- Бланманже,
- Оладки кукурудзяні з манкою,
- Панкейки бурякові,
- Яблуко запечене з сиром,
- Яблуко каркаде,
- Шуліки з маком,
- Печиво цитрусове,
- Печиво вівсяне,
- Ліниві вареники,
- Сінабон з корицею,
- Вертута з яблуком,
- Тост з гороховим пюре та яйцем,
- Запіканка морквяно-яблучна,
- Запіканка сирна з яблуком та морквою,
- Запіканка сирна з бананом та сметаною,
- Кіфлик,
- Львівський сирник з морквою,
- Вегетаріанський закритий пиріг,
- Запіканка пшоняна з гарбузом.
Безглютенові кондитерські вироби:
- Бісквіт банановий безглютеновий,
- Булочки з корицею безглютенові
- Млинчики безглютенові.
Напої:
- Компот з ягодами та м'ятою,
- Узвар,
- Кисіль вишневий,
- Какао з молоком,
- Напій з шипшини,
- Чай масала,
- Чай з липою / з мелісою,
- Сік: яблучний, томатний, виноградний, морквяний, сливовий, абрикосовий.
Що відомо про нове шкільне меню
У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грам на день на 25 грам. Добовий обсяг солі становитиме не більше 5 грам. Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими.
Окрім того, раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів.
Чим заборонено годувати дітей у школах:
- м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава.
- рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.