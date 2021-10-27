Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко з командою Cult Food. А шаблони рецептів розробляли спеціалісти Інституту харчових технологій, вони пройшли експертизу в Інституті громадського здоров’я.

До теми Що їдять українські школярі: результати дослідження в картинках від ЮНІСЕФ

Документи містять рецепти приготування різноманітних страв із зазначенням маси продуктів на одну порцію. Зокрема, вказано як приготувати зелений борщ зі шпинатом, морквяний, картопляний або сочевичний крем-суп.

Де знайти рецепти? У МОЗ наголосили, що документи є у вільному доступі, будь-яка школа може використовувати їх. А найбільший плюс – це те, що їх не потрібно повторно погоджувати. Всі рецепти страв з шкільного меню – дивіться за цим посиланням.

Страви та вироби з цієї технологічної документації можна вносити до будь-якого сезонного меню, зокрема і зимового. В ній наведено всі необхідні розрахунки, зазначені процеси приготування та температурні режими,

– додали у відомстві.



Як приготувати учням борщ з картоплею / Рецепт від Клопотенка / Дані: МОЗ

Також є рецепти безглютенових страви та інструкції, як таку їжу готувати.

Чим годуватимуть дітей у школах

Перші страви:

Суп овочевий,

Мінестроне,

Бульйон овочевий,

Суп Авголемоно,

Суп з крупою перловою або рисовою та томатом,

Суп гороховий,

Борщ з картоплею,

Полтавський борщ зі сливовим варенням,

Зелений борщ зі шпинатом

Морквяний / картопляний крем-суп,

Суп з квасолі,

Суп білий з галушками,

Капусняк з гарбузом,

Сочевичний суп-пюре.

Страви з яєць:

Скрамбл (звичайний і безглютеновий),

Пухкий омлет з орегано (звичайний і безглютеновий),

Фріттата.

Основні страви з м’яса та риби:

Пастуший пиріг з куркою,

Тушкована капуста з овочами та м’ясом,

Куліш з курячим м’ясом,

Плов з курячим м’ясом,

Чилі кон карне з куркою,

Котлета по-міланськи з сиром,

Курячі нагетси,

Курка по-італійськи,

Курячий шніцель,

Запечене філе курки з орегано,

Куряче стегно в гірчичному соусі,

Курка запечена в імбирному соусі,

Печеня по-домашньому з куркою,

Курка тушкована в соусі гуляш з кмином,

Бігос з гречкою та курячим м'ясом,

Чахохбілі з куркою.

Ліниві голубці з яловичиною,

Плов з булгуру та свинини,

Болоньєзе,

Кебаб з сиром,

Бефстроганов з вареною яловичиною,

Гуляш з вареної яловичини,

Китайська печеня зі свининою,

Французька печеня з яловичиною,

Верещака з яловичини,

Печеня по-домашньому зі свинини,

Чилі кон карне з яловичиною.

Рибні нагетси,

Риба запечена з морквою та цибулею,

Риба тушкована з овочами у томаті,

Минтай, запечений у соусі “Бешамель”,

Рибні фрикадельки,

Рибні стіки,

Рибні котлети,

Рибний закритий пиріг зі спеціями.

Гарніри:

Овочі з соусом "Бешамель",

Товчанка,

Пшоняна каша з квашеною капустою,

Горохове пюре з зеленого гороху,

Горохове пюре з чорносливом,

Лобіо з квасолею,

Сочевиця зі спеціями

Квасоля біла / червона,

Кус-кус,

Галушки,

Ньоки картопляні (галушки),

Рис з кмином / з ореганом,

Відварена картопля,

Гречана каша з чебрецем,

Булгур,

Овочева паелья з куркумою (морква, цибуля),

Гречка з томатною пастою,

Каша пшенична,

Картопляне пюре з орегано,

Банош,

Овочеве соте,

Овочеве рагу з зеленим горошком,

Кабачки в панірувальних сухарях,

Різотто з зеленим горошком та твердим сиром.

Десерти:

Запіканка сирна / рисова з ягідним кюлі

Мак енд чіз,

Пан де калатрава,

Манний пудинг,

Бланманже,

Оладки кукурудзяні з манкою,

Панкейки бурякові,

Яблуко запечене з сиром,

Яблуко каркаде,

Шуліки з маком,

Печиво цитрусове,

Печиво вівсяне,

Ліниві вареники,

Сінабон з корицею,

Вертута з яблуком,

Тост з гороховим пюре та яйцем,

Запіканка морквяно-яблучна,

Запіканка сирна з яблуком та морквою,

Запіканка сирна з бананом та сметаною,

Кіфлик,

Львівський сирник з морквою,

Вегетаріанський закритий пиріг,

Запіканка пшоняна з гарбузом.

Безглютенові кондитерські вироби:

Бісквіт банановий безглютеновий,

Булочки з корицею безглютенові

Млинчики безглютенові.

Напої:

Компот з ягодами та м'ятою,

Узвар,

Кисіль вишневий,

Какао з молоком,

Напій з шипшини,

Чай масала,

Чай з липою / з мелісою,

Сік: яблучний, томатний, виноградний, морквяний, сливовий, абрикосовий.

Що відомо про нове шкільне меню

У новому шкільному меню зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 грам на день на 25 грам. Добовий обсяг солі становитиме не більше 5 грам. Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими.

Окрім того, раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів.

Чим заборонено годувати дітей у школах: