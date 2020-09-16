Міністерство охорони здоров'я планує змінити постанову, яка встановлює карантинні обмеження. Зокрема, вони хочуть запровадити, аби рішення про відкриття шкіл та садочків в червоних зонах приймала центральна влада спільно з місцевою владою.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає видання Укрінформ.

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Так, МОЗ провів нараду з мерами міст, де обговорили підходи до запровадження протиепідемічних обмежень на рівнях епідемічної небезпеки.

За словами Ляшка, ключові зміни, які вони хочуть винести на засідання уряду – переведення зони в червоний рівень небезпеки. Він зазначив, що там відразу будуть застосуватися не всі обмеження, а лише характерні обмеження для певної території.

Щоб ми мали спільну відповідальність центральної і місцевої влади за ті обмеження, які вводяться. Тому школи і дитячі садочки можуть заборонити на відкриття в червоній зоні, але рішення, чи будуть вони закриватися в конкретному районі чи місті, буде прийматися спільно з місцевою владою,

– наголосив санітарний лікар.

За його словами, будуть запропоновані зміни щодо роботи шкіл в інших зонах. Зокрема, якщо в навчальному закладі 50% чи більше класів відправлено на самоізоляцію через виявлення хворих на COVID-19, то такі школи повинні закриватися на 14 днів.

Ляшко додав, що такі зміни можуть ухвалити на найближчому засіданні Кабміну.

До слова, з 14 вересня почав діяти новий розподіл регіонів за рівнем епідемічної небезпеки. Так, у 37 адміністративних одиницях встановлено червоний рівень, у 86 – помаранчевий, у 173 – жовтий. Наразі червоний рівень передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе і ресторанів, спортзалів тощо.