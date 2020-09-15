Міністерство охорони здоров'я наголосило, що готове підтримати інший режим роботи шкіл та дитячих садочків під час карантину, який їм запропонує місцева влада.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він запевнив, що мери міст вже запропонували дещо змінити режим роботи шкіл та дитсадків.

За словами Степанова, оскільки контроль за дотриманням цих карантинних заходів покладений саме на місцеву владу, він готовий особисто ініціювати ці зміни в постанови уряду.

Мери міст запропонували інший режим роботи шкіл та дитячих садочків. Ми готові все це підтримувати,

– зазначив очільник МОЗ.

Проте у відомстві не уточнили, про які саме зміни у роботі навчальних закладів та дитсадків йдеться.

Окрім того, Степанов наголосив, що міськради підтримали рішення про те, аби не проводити зараз будь-які масові заходи, потрібен контроль на транспорті, ринках та решті закладів.

До слова, в Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірус зафіксували у 171 дитини. Загалом, вже понад 500 класів у школах перейшли на самоізоляцію. Ще близько 40 шкіл повністю перевели на дистанційне навчання.